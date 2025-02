Kanał Panamski

Statki należące do rządu Stanów Zjednoczonych będą mogły przepływać przez Kanał Panamski bez opłat, co pozwoli władzom USA zaoszczędzić każdego roku miliony dolarów. Rząd Panamy podjął takie zobowiązanie - czytamy w komunikacie.

Sekretarz obrony USA Pete Hegseth przeprowadził w środę rozmowę telefoniczną z ministrem bezpieczeństwa publicznego Panamy Frankiem Abrego, w której podkreślił, że ochrona interesów bezpieczeństwa narodowego USA jest "najwyższym priorytetem". Obejmuje to zapewnienie bezproblemowego dostępu do Kanału Panamskiego i jego ochronę przed zagraniczną ingerencją.

2 lutego sekretarz Stanu USA Marco Rubio spotkał się z prezydentem Panamy Jose Raulem Moulino w stolicy republiki. W trakcie spotkania przekazał, że status quo w sprawie Kanału Panamskiego i wpływy Chin na tym obszarze są dla USA nie do zaakceptowania.

Trump chce kontroli nad Kanałem Panamskim

Prezydent USA Donald Trump w przemówieniu inauguracyjnym 20 stycznia ostrzegł, że Stany Zjednoczone mogą przejąć kontrolę nad Kanałem Panamskim, jeśli uznają, że Panama nie przestrzega warunków traktatu z 1977 r. Wcześniej podkreślał, że przekazanie Panamie kontroli nad tą strategicznie ważną drogą wodna w 1999 r. było "gestem współpracy", a nie ustępstwem.

Prezydent Mulino zapowiedział przeprowadzenie audytu w portach znajdujących się w pobliżu kanału, które są zarządzane przez chińskie firmy. Zapewnił również, że panamski rząd nie przedłuży umowy o przystąpieniu do chińskiej inicjatywy "pasa i drogi" z 2017 roku.

Duże terminale kontenerowe po obu stronach kanału od 1997 roku obsługuje firma Hutchison Ports PPC z siedzibą w Hongkongu. Są jednak obawy, że rząd w Pekinie może rozszerzyć swój wpływ na porty i szlaki morskie również za pośrednictwem prywatnych chińskich firm - zauważa agencja dpa.

Oprócz okrętów wojennych i jednostek Straży Przybrzeżnej, do rządu USA należy wiele innych typów jednostek pływających, np. statki badawcze Krajowej Administracji Oceanicznej i Atmosferycznej (NOAA), statki Korpusu Inżynieryjnego Armii USA do badań hydrograficznych i topograficznych, lodołamacze, np. USCGC Polar Star, używane przez Straż Przybrzeżną do nawigacji i wykonywania misji w regionach polarnych oraz podległe administracji holowniki, udzielające pomocy większym jednostkom w portach. (PAP)