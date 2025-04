Rozmowy o wizycie prezydenta USA Donalda Trumpa w Polsce trwają, ale dojdzie do niej raczej po 15 maja – powiedział we wtorek szef gabinetu prezydenta Marcin Mastalerek. Wyjaśnił, że Trump zapowiedział, że pierwszą zagraniczną wizytę - właśnie w połowie maja - złoży w Arabii Saudyjskiej.

Reklama

Wizyta Donalda Trumpa w Polsce

We wtorek wieczorem w TV Republika Mastalerek był pytany o ewentualną wizytę w Polsce prezydenta USA.

"Donald Trump zapowiedział, że jego pierwszą wizytą, podobnie jak w pierwszej kadencji, będzie wizyta w Arabii Saudyjskiej i tak jak w pierwszej kadencji - w połowie maja. Oczywiście, są rozmowy na temat wizyty prezydenta Trumpa w Polsce, ale w późniejszym terminie" - odpowiedział Mastalerek. "Bo, jeżeli już jest zapowiedziane, że 15 maja jest pierwsza (wizyta zagraniczna Trumpa - przyp. PAP), to raczej rozmawiamy o terminie późniejszym" - dodał.

Duda: Data wizyty Trumpa jest kwestią techniczną

Prezydent Andrzej Duda po spotkaniu z Trumpem pod koniec lutego podczas konferencji CPAC pod Waszyngtonem powiedział dziennikarzom, że zaprosił Trumpa do Polski oraz że prezydent USA powiedział, że odwiedzi nasz kraj. Duda podkreślił wówczas, że jest tylko kwestia ustalenia daty. Jak wtedy mówił, "jednym z terminów które wchodzą w grę, jest termin kwietniowy" i planowany szczyt Trójmorza w Warszawie (28–29 kwietnia).

Kilka dni wcześniej Duda również mówił, że data wizyty Trumpa jest kwestią techniczną i do ustalenia jest, "czy to będzie wizyta, która odbędzie się w związku ze Szczytem Trójmorza, czy to będzie wizyta, która odbędzie się w związku ze zbliżającym się Szczytem NATO w Hadze" (24–26 czerwca). (PAP)