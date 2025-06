Trump zmienia strategię wobec Chin? USA mają "asa w rękawie"

Światowe media oceniają, że Donald Trump mógł zmienić strategię wobec Chin. Jak wynika z doniesień "Wall Street Journal", prezydent USA miał upoważnić amerykański zespół prowadzący rozmowy handlowe z Chinami w Londynie do zniesienia niedawnych restrykcji na eksport "szerokiego zakresu" rozwiązań technologicznych do Chin. Ma to być "as w rękawie" w negocjacjach z Pekinem.