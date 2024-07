Reklama

Skutki konfliktu Izrael - Palestyna

Polska Akcja Humanitarna (PAH) jest obecna w Strefie Gazy od początku konfliktu. Magdalena Foremska określa sytuację jako katastrofalną: „Bardzo trudno o tym mówić i wyobrazić sobie, przez co przechodzą codziennie prawie 2,3 miliony osób". Strefa Gazy jest porównywana do wielkości metropolii Krakowa, co podkreśla, jak mały jest ten obszar i jak trudno znaleźć tam bezpieczne miejsce.

Warunki życia w Strefie Gazy

Od października zeszłego roku Palestyńczycy byli wielokrotnie przemieszczani w różne części Strefy Gazy. Brak bezpiecznych miejsc i ciągłe bombardowania utrudniają życie. Bombardowane są nawet tereny wyznaczone jako strefy humanitarne, w tym szkoły i szpitale.

Trudności w niesieniu pomocy

Ponad 200 pracowników humanitarnych zginęło w Strefie Gazy, niosąc pomoc od początku konfliktu. Pracownicy lokalni, będący wewnętrznie przesiedleni, oraz zagraniczni niosą pomoc mimo zagrożeń. Główne przejście graniczne, Rafah, było zamknięte, a otwarte obecnie przejścia nie są wystarczające, aby zapewnić odpowiednią ilość pomocy humanitarnej.

Problemy z dostępem do pomocy

Pomoc humanitarna dociera do Strefy Gazy w ograniczonym zakresie. Wiele ciężarówek z pomocą jest przetrzymywanych na granicy z powodów bezpieczeństwa, jak podaje armia izraelska. Magdalena Foremska podkreśla, że niedobory w kwestii leków, sprzętu medycznego oraz miejsc w szpitalach są ogromne. „Liczba rannych osób od października to prawie 90 tysięcy, w większości kobiety i dzieci” – dodaje Foremska.

Działania Polskiej Akcji Humanitarnej

PAH, współpracując z organizacją Norwegian Refugee Council, koncentruje swoje działania na zapewnieniu pakietów żywnościowych oraz higienicznych. Obecnie dostarczają pakiety żywnościowe, ponieważ brak jest żywności, a jej ceny są bardzo wysokie.

Sytuacja uchodźców i przesiedleń

Nie jest możliwe opuszczenie Strefy Gazy przez jej mieszkańców. „Ci ludzie są tam uwięzieni” – mówi Foremska. Przez ograniczenia graniczne nie mogą opuścić kraju ani przez Egipt, ani przez Izrael.

Zachodni Brzeg i Strefa Gazy

Konflikt dotyczy nie tylko Strefy Gazy, ale również Zachodniego Brzegu. Zachodni Brzeg jest podzielony na trzy strefy, z których jedna, Strefa C, jest całkowicie kontrolowana przez Izrael. Po rozpoczęciu działań wojennych zginęło tam ponad 500 Palestyńczyków.

PAH rozpoczyna projekt mobilnych klinik na Zachodnim Brzegu, finansowany przez Polskę. Kliniki będą docierać do najodleglejszych wiosek, zapewniając podstawową opiekę medyczną. Projekt ma na celu poprawę dostępu do opieki medycznej w obszarze C, gdzie budowa i remonty placówek medycznych są ograniczone.

Pomoc humanitarna jest niesiona mimo trudności i zagrożeń. PAH zapewnia, że środki przeznaczone na pomoc są wykorzystywane transparentnie i efektywnie, a lokalne społeczności otrzymują wsparcie, które może im pomóc przetrwać w tych trudnych warunkach.

Całość rozmowy w materiale wideo.