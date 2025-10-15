Napływ nielegalnych migrantów przez Kanał La Manche

Oświadczenie szefowej MSW zostało wydane w związku ze środowym spotkaniem Mahmood w Londynie z przedstawicielami m.in. Polski, Albanii, Bułgarii, Niemiec, Kosowa i Serbii. Tematem rozmów ma być współpraca międzynarodowa dla rozwiązania kwestii napływu nielegalnych imigrantów, w tym przez Kanał La Manche.

„Społeczeństwo słusznie oczekuje, że rząd będzie w stanie decydować, kto wjeżdża do ich kraju, a kto musi go opuścić. Dziś, w naszym kraju, i wiem, że w wielu innych, jeśli nie we wszystkich, tak nie jest. A brak uporządkowania granic podważa zaufanie nie tylko do nas jako przywódców politycznych, ale także do wiarygodności samego państwa” – stwierdziła ministra. Zdaniem Mahmood tylko poprzez współpracę międzynarodową państwa mogą zabezpieczyć swoje granice.

Bałkany Zachodnie stanowią główny szlak tranzytowy

Brytyjskie MSW podało, że Bałkany Zachodnie stanowią główny szlak tranzytowy dla przemytu ludzi przez granice - w 2024 roku przewieziono tą trasą ok. 22 tys. osób.

Od początku 2025 roku przez Kanał La Manche przeprawiło się nielegalnie małymi łodziami do Wielkiej Brytanii ponad 35 tys. migrantów, co stanowi wzrost o 30 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Z Londynu Marta Zabłocka