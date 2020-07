Warszawa, 07.07.2020 (ISBnews) - Polskie Linie Lotnicze LOT będą obsługiwać nową trasę krajową łączącą Szczecin i Rzeszów od 16 lipca, podał przewoźnik.

"Pasażerowie mogą już kupować bilety na nowe połączenie LOT-u między Szczecinem a Rzeszowem. Na bieżąco dopasowujemy ofertę połączeń w taki sposób, aby odpowiadać na rosnący popyt na podróżowanie między nawet najbardziej odległymi punktami w kraju. Pokonanie trasy między Szczecinem a Rzeszowem zajmuje samochodem ok. 8 godzin - w zamian, dzięki nowemu połączeniu LOT-u pasażerowie spędzą w powietrzu zaledwie 1 godzinę i 30 minut. Dokładając koszty paliwa, będzie to nie tylko najszybszy, ale też najtańszy sposób transportu między województwem zachodniopomorskim a podkarpackim" - powiedział rzecznik prasowy Krzysztof Moczulski, cytowany w komunikacie.

Wakacyjne rejsy między Szczecinem a Rzeszowem będą realizowane dwa razy w tygodniu Bombardierami Q400 LOT-u. Jest to już czwarte bezpośrednie połączenie międzyregionalne w siatce przewoźnika, podano także.

Z początkiem czerwca br. LOT powrócił do wykonywania regularnych połączeń lotniczych zawieszonych w wyniku globalnej pandemii. W pierwszym etapie przewoźnik uruchomił ofertę rejsów krajowych, zapewniając tym samym pasażerom bezpośredni transport z Warszawy do Krakowa, Gdańska, Zielonej Góry, Wrocławia, Poznania, Szczecina, Rzeszowa, a także z Krakowa do Gdańska, z Rzeszowa do Gdańska i z Krakowa do Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury.

Od 3 lipca LOT oferuje możliwość podróżowania bezpośrednio z portów regionalnych zagranicę w ramach akcji #LOTnaWakacje, a do obsługiwanych przez LOT portów krajowych dołączyły lotniska w Bydgoszczy, Lublinie i Katowicach. Tym samym w ofercie przewoźnika znajdują się połączenia realizowane z 11 portów regionalnych w Polsce, przypomniano w materiale.

Polskie Linie Lotnicze LOT miały ponad 10 mln pasażerów w 2019 r. Jedynym udziałowcem PLL LOT jest Polska Grupa Lotnicza.

(ISBnews)