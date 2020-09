"Ten rok zamkniemy przetargami na 575 km nowych dróg. To duże wsparcie dla stabilności rynku budowlanego. W połowie września zaprezentujemy nasze plany przetargowe na 2021. Przewidywalność na rynku budowlanym jest kluczowa. Nie możemy tworzyć luk inwestycyjnych, np. pomiędzy kolejnymi perspektywami finansowymi UE" - powiedział cytowany w komunikacie Tomasz Żuchowski p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych.

"Odpowiedzialnie planujemy nasze przetargi. Wyjątkowa sytuacja gospodarcza związana z pandemią wymaga od nas ponadstandardowego działania. Zwiększając w tym roku nasze plany przetargowe o ponad 220 km i konsekwentnie realizując dotychczasowe inwestycje, stabilizujemy sytuację na rynku budowlanym i dajemy gwarancję miejsc pracy" - dodał.

Od początku roku GDDKiA ogłosiła 20 przetargów na zadania o łącznej długości 249 km i wartości ok. 8,9 mld zł. Było to 16 zadań z Programu Budowy Dróg Krajowych o łącznej długości 221,8 km i wartości ok. 7,8 mld zł, cztery obwodnice z rządowego Programu budowy 100 obwodnic o łącznej długości 27,2 km i wartości ok. 975 mln zł.

Jak informuje GDDKiA, od stycznia 2020 roku dyrekcja podpisała już 25 umów na zadania o łącznej długości 348,8 km i wartości ponad 15 mld zł.

"Do 31 grudnia 2020 r. planujemy podpisać jeszcze dziewięć umów na realizację nowych dróg o łącznej długości 114 km i wartości ponad 4,8 mld zł (będą to m.in. odcinek autostrady A2, odcinki dróg ekspresowych S1, S7 oraz S19)" - napisano w komunikacie.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski

pif/ skr/