Warszawa, 09.08.2021 (ISBnews) - PKP Intercity i PKS Polonus rozpoczęły integrację systemów sprzedażowych, której celem jest włączenie oferty autobusowego operatora do Wspólnego Biletu, podało PKP IC.

"Zakup biletów na połączenia realizowane przez PKP Intercity oraz PKS Polonus w systemach sprzedaży każdego z operatorów został połączony w jedną ścieżkę zakupową, a dane o rozkładach jazdy obydwu przewoźników zostały zintegrowane. Od 9 sierpnia 2021 roku udostępniają oni pasażerom w serwisach internetowych www.rozklad-pkp.pl, bilet.intercity.pl oraz dworzeconline.pl informacje o rozkładach jazdy partnera i rozpoczynają pierwszy etap integracji swoich internetowych systemów sprzedaży" - czytamy w komunikacie.

Oznacza to, że pasażer, który planuje podróż na części trasy pociągiem PKP Intercity, a na części autobusem PKS Polonus, może wyszukać interesujące go połączenie w rozkładzie jazdy kolejowym, skąd zostanie przekierowany do systemu e-IC, gdzie zakupi bilet na przejazd pociągiem PKP Intercity. Po zakończeniu tej transakcji zostanie przekierowany do systemu Dworzec Online, gdzie kupi bilet na dalszą część podróży z PKS Polonus. Podobnie działa to w drugą stronę.

Wprowadzona funkcjonalność jest wynikiem podpisanego w marcu br. przez PKP Intercity i PKS Polonus porozumienia o współpracy. Jego celem jest włączenie przewoźnika autobusowego do Wspólnego Biletu, przypomniano.

"Kolejnym etapem współpracy PKP Intercity i PKS Polonus będzie uruchomienie wzajemnej sprzedaży biletów w kasach stacjonarnych obydwu przewoźników, a następnym krokiem będzie uruchomienie wzajemnej sprzedaży przez internet bezpośrednio z systemu internetowego każdego z przewoźników" - czytamy dalej.

Trzecim etapem będzie włączenie oferty PKS Polonus do Wspólnego Biletu i Pakietu Podróżnika. Celem wspólnych działań będzie uruchomienia wzajemnej sprzedaży w kasach stacjonarnych wszystkich przewoźników kolejowych uczestniczących we Wspólnym Bilecie, jak również uruchomienia sprzedaży oferty Pakiet Podróżnika z odcinkami PKS Polonus w kasach wszystkich przewoźników uczestniczących we Wspólnym Bilecie, w kasach PKS Polonus oraz w systemie Bilkom. Planowane jest również umożliwienie pasażerom kupowania biletów PKS Polonus w ramach oferty Wspólny Bilet w kasach wszystkich przewoźników uczestniczących w tym projekcie, w kasach PKS Polonus, w systemie Bilkom oraz na platformie Dworzec Online, zakończono w informacji.

PKP Intercity to największy w Polsce kolejowy przewoźnik dalekobieżny. W 2019 r. spółka miała blisko 49 mln pasażerów wobec ponad 46 mln pasażerów rok wcześniej. W 2020 r. PKP IC przewiozło ok. 27 mln osób.

(ISBnews)