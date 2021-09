Jak podkreślił minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, obecny na uroczystości rozpoczęcia budowy, jest ona potwierdzeniem, że krakowskie lotnisko stale przechodzi proces rozbudowy, mający na celu zwiększenie jego możliwości i przepustowości.

„12 mln pasażerów to jest wartość osiągalna na przestrzeni następnych lat” - ocenił Adamczyk.

„Dla nas ważne jest to, żeby lotnisko w Balicach było tym najważniejszym portem dla południowej części naszego kraju, ale też najważniejszym portem dla Słowacji i części Czech, bo taką rolę nasze lotnisko spełnia” - zaznaczył szef resortu infrastruktury i przypomniał, że zadaniem Kraków Airport będzie także uzupełniająca rola dla Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK).

Na mocy umowy podpisanej w maju zeszłego roku wykonawca - firma Max Boegl Polska - kosztem blisko 134 mln zł brutto zaprojektował, a teraz przystępuje do rozbudowy płyty postojowej samolotów w części zachodniej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Umowa obejmuje budowę nowego fragmentu płaszczyzny postojowej po stronie zachodniej istniejącej płyty postojowej samolotów wraz z budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej: kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej, sieci p. poż., oświetlenia masztowego, oświetlenia nawigacyjnego, sieci teletechnicznych oraz oznakowania pionowego i poziomego. Chodzi też o przebudowę fragmentów istniejących nawierzchni lotniskowych, w związku ze zmianą układu dróg kołowania i stanowisk postojowych na płycie.

Dzięki rozbudowie zwiększą się możliwości operacyjne lotniska – pomieści ono 15 dodatkowych samolotów kodu C, czyli najpopularniejszych maszyn typu np. boeing B737.

Prezes Kraków Airport Radosław Włoszek wskazał, że inwestycja wpisuje się w przyjęty w 2018 roku tzw. plan generalny krakowskiego lotniska, określający najważniejsze zadania na kolejne lata.

„To jest przykład tego, że my myślimy nie tylko o tym co wczoraj, co dziś, ale przede wszystkim o tym, co w perspektywie dwóch najbliższych dekad, czyli chcemy przygotować krakowskie lotnisko na 12 mln pasażerów, bo (…) potencjał Krakowa i całej Małopolski: turystyczny, kulturowy, biznesowy jest wyjątkowy i zawsze będzie przyciągał miliony pasażerów – na to musimy być gotowi” - podkreślił Włoszek.

Wśród najważniejszych przedsięwzięć zapisanych w planie generalnym są m.in.: budowa nowej drogi startowej, rozbudowa płyty postojowej dla samolotów w części zachodniej, budowa nowego terminala cargo, rozbudowa terminala pasażerskiego, rozbudowa wewnętrznego układu komunikacyjnego oraz budowa parkingu wielopoziomowego. Wszystkie te inwestycje mają kosztować około 1,5 mld zł i zostać zrealizowane w ciągu najbliższej dekady.

Kraków Airport jest drugim lotniskiem w Polsce pod względem liczby obsłużonych pasażerów i największym portem regionalnym. Z powodu pandemii koronawirusa w całym zeszłym roku obsłużył o 69 proc. mniej pasażerów niż rok wcześniej - blisko 2,6 mln osób. W tym roku ruch na lotnisku rośnie z miesiąca na miesiąc – w sierpniu było to ponad 462,9 tys. pasażerów.

Krakowskie lotnisko w obecnie obowiązującej letniej siatce połączeń ma ponad 140 kierunków - w tym 10 nowych - do 32 krajów, które obsługuje 19 linii lotniczych. (PAP)

autor: Rafał Grzyb

rgr/ mmu/