Przewoźnik kolejowy poinformował, że dzięki inwestycji realizowanej w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 z dofinansowaniem ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, obecny budynek dworca w Milanówku zyska zupełnie nowy wygląd.

"Program Inwestycji Dworcowych w województwie mazowieckim nabiera tempa. Latem rozpoczęły się budowy nowych dworców w Garwolinie i Łaskarzewie, a dziś przekazujemy wykonawcy kolejny plac budowy. Dzięki inwestycji dworzec w Milanówku będzie bardziej komfortowy dla korzystających z niego podróżnych, a także stanie się obiektem nowoczesnym, co sprawi, że podróż koleją stanie się jeszcze bardziej atrakcyjna – powiedział, cytowany w komunikacie, wiceminister w Ministerstwie Aktywów Państwowych Maciej Małecki.

"Rozpoczęcie przebudowy dworca w Milanówku to kolejny element wielkiej modernizacji polskiej kolei. Mieszkańcy powiatu grodziskiego zyskają dzięki temu dostęp do bezpiecznej i komfortowej infrastruktury kolejowej. Mam nadzieję, że nowoczesny i proekologiczny budynek dworca stanie się ważnym centrum społeczności lokalnej i ułatwi pasażerom podróżowanie koleją do Warszawy. Wszystko to dzięki Programowi Inwestycji Dworcowych, w ramach którego polski rząd przeznaczy do 2023 r. prawie 2 mld złotych na modernizację blisko 200 dworców" – podkreślił wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.

Nową część dworca, którą zaplanowano od strony frontowej, charakteryzować będzie przeszklona ściana wykończona białą attyką z artystycznym wzorem, nawiązującym do wykończenia sufitów wewnątrz obiektu. Pojawią się na niej zegar oraz podświetlany napis „dworzec kolejowy”. Reszta elewacji zostanie poddana renowacji i wykończeniu białym tynkiem. Od strony peronów postanowiono zachować historyczny, geometryczny detal. W budynku planuje się wstawienie również nowych okien i drzwi. Całość uzyskanego w ten sposób efektu wizualnego zostanie podkreślona przez nową iluminację.

Największe inwestycje kolejowe realizowane w kraju wspierane są przez Fundusze Europejskie m.in. z Programu Infrastruktura i Środowisko.

Według wiceministra funduszy i polityki regionalnej Waldemara Budy dzięki temu jakość i szeroko rozumiana dostępność transportu kolejowego stale się zwiększa, przyciągając tym samym nowych użytkowników kolei.

Równolegle wspieramy mniejsze inwestycje – realizowane lokalnie, tak jak modernizacja dworca w Milanówku, który ma znaczenie dla aglomeracji warszawskiej. Poprawa jego funkcjonalności m.in. poprzez dostosowanie budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami przyczyni się do niwelowania różnic w dostępie do transportu kolejowego, jakie występują w regionie mazowieckim – zaznaczył Buda.

W ramach przebudowy dworca w Milanówku zaplanowano zmianę aranżacji powierzchni jego wnętrza. W pobliżu holu, pełniącego funkcję przestrzeni do obsługi podróżnych, znajdą się toalety oraz pomieszczenie kasy biletowej. Natomiast w nowej, dobudowanej części dworca o powierzchni nieco ponad 35 m kw., znajdzie się poczekalnia dla podróżnych z przeszkloną fasadą. Dworzec zostanie również przystosowany do obsługi osób z niepełnosprawnościami.

"Przebudowa dworca w Milanówka to kolejna inwestycja, którą zaczynamy w województwie mazowieckim w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023. Choć to niewielki dworzec, bo posiada łącznie niespełna 190 m kw. powierzchni, to jego modernizacja jest niezwykle istotna w kontekście obsługi licznych podróżnych korzystających z kolei w aglomeracji warszawskiej. Dzięki inwestycji PKP S.A. ten pochodzący z lat 50. XX wieku obiekt nie tylko zachowa swoją wartość historyczną, ale też stanie się nowoczesny i przyjazny środowisku" – powiedział członek zarządu PKP Ireneusz Maślany.

Jak podaje PKP, łączny koszt inwestycji to prawie 4,7 mln złotych, a planowany termin jej zakończenia to jesień 2022 roku. (PAP)

autor: Radosław Jankiewicz

