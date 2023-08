W sytuacji rosnących ceny paliw, energii i wynagrodzeń oraz inflacji producenckiej, która windowała ceny pojazdów, firmy transportowe, zwłaszcza te mniejsze, z uwagi na konieczność walki o rentowność biznesu zmuszone były ograniczyć inwestycje.

Natomiast większe firmy świadczące szeroki wachlarz usług elastycznie zareagowały na zmieniające się potrzeby transportowe, co wiązało się z powiększaniem floty pojazdów. Myśląc o inwestycjach coraz chętniej korzystają one z wynajmu krótko- i długoterminowego. Rosnąca świadomość dotycząca najmu i patrzenie na najem jako opcję większych korzyści niż zakup na własność sprawiają, że ta forma finasowania zyskuje na znaczeniu.

Potwierdzeniem tego są wynik branży leasingu i wynajmu. Wartość sfinansowany w tym segmencie aktywów w pierwszym półroczu 2023 roku wyniosła 11,2 mld zł.

Grupa EFL na tym tle potwierdziła swoją dominującą pozycję, finansując pojazdy ciężkie o wartości blisko 1,3 mld zł i po pierwszym półroczu 2023 r. utrzymuje pozycję lidera rynku finansowania pojazdów ciężarowych osiągając w nim 11,5% udział.

Branża TSL przeszła delikatny zastój w okresie pandemicznym i postpandemicznym, jednak jeszcze w 2020 nastąpiło odwrócenie trendu, które trwa praktycznie do dziś. I to odzwierciedla zapotrzebowanie ze strony klientów na rozwój ich produktów i usług, a w związku z tym na zapewnienie sobie bazy transportowej czy maszynowej.

Dynamika branży finansowania aktywów od zawsze jest też mocno powiązana z PKB. Obecne prognozy mówią, że produkt krajowy brutto w Polsce wzrośnie w tym roku o 1,4 proc., może nawet 2 proc. Wartość mimo, iż dodatnia, nie jest tak imponująca jak to obserwowaliśmy w minionych dwóch latach, co najprawdopodobniej znajdzie odzwierciedlenie w dynamice branży leasingu i najmu. Przypuszczamy, że zainteresowanie nowymi pojazdami może nieznacznie spaść. Między innymi ze względu na tą sytuację przygotowaliśmy program krótkoterminowego wynajmu pojazdów ciężarowych.

EFL jako jeden z głównych graczy na rynku leasingu pojazdów ciężarowych w Polsce w 2020 roku zdecydował się na zakup od Grupy DBK 70% udziałów spółki „HAMA Polska”. Decyzja nabycia udziałów podyktowana była potrzebą uzupełnienia oferty Grupy EFL o wynajem pojazdów ciężarowych powyżej 3,5t oraz naczep i przyczep.

W 2021 r. nazwa spółki „HAMA Polska” została zmieniona na „TRUCK CARE”. Tym samym otwarty został nowy rozdział w rozwoju Grupy EFL w segmencie wynajmu pojazdów użytkowych w Polsce.

Rozszerzenie oferty o najem pojazdów ciężarowych pozwoliło na pozyskane nowych klientów i zwiększenie udziałów rynkowych.

W czerwcu tego roku EFL dokonał zakupu pozostałych 30% udziałów TRUCK CARE stając się tym samym jedynym jej właścicielem.

Ta akwizycja jest uzupełnieniem portfela spółek wchodzących w skład Grupy EFL. Spółek wyspecjalizowanych w wąskich dziedzinach (leasing, pożyczka, wynajem , faktoring), współpracujących ze sobą i mogących dostarczać wiele produktów szerokiemu gronu przedsiębiorców w Polsce.

W Grupie siła

Marka TRUCK CARE jest częścią Grupy EFL od ponad trzech lat. Wpływ tej transakcji na działalność TRUCK CARE był olbrzymi. Pierwszy obszar to postrzeganie nas przez klientów, którzy patrzą na nas jako dostawcę transparentnego i profesjonalnego. Dzięki temu udało nam się pozyskać klientów korporacyjnych, dużych klientów międzynarodowych, do których wcześniej drzwi dla nas były zamknięte. I drugi obszar to governance, czyli zarządzanie. Poprzez przynależność do międzynarodowej grupy finansowej wprowadziliśmy wiele procedur, które ułatwiają nam właściwie zarządzać biznesem.

Dostarczamy kompleksowy wynajem pojazdów ciężarowych, pojazdów specjalistycznych, dostawczych i naczep zarówno w wynajmie długoterminowym jak również w wynajmie krótkoterminowym. Wynajem jaki realizujemy to nie tylko pojazdy, to również szeroki zakres usług, których potrzebuje dziś branża TSL. Dzięki współpracy ze spółkami grupy Credit Agricole w Polsce z sukcesem oferujemy komplementarne rozwiązania finansowe wspierające rozwój polskich przedsiębiorstw.

W I połowie 2023, mimo trudności na rynku, zrealizowaliśmy nasze założenia biznesowe, m.in. zwiększyliśmy wielkość floty pojazdów dostępnych w wynajmie, ale też wprowadziliśmy wiele rozwiązań, które ułatwiają naszym klientom prowadzić biznes, m.in. telematyka z możliwością zdalnej diagnostyki co redukuje ilość wizyt pojazdów w warsztatach naprawczych i tym samym redukuje czas przestoju pojazdów.

ECO wynajem

Biorąc pod uwagę fakt, że transport drogowy odpowiada za znaczącą część negatywnego wpływu na środowisko oferujemy rozwiązania, które mają na celu redukcję zanieczyszczeń i śladu węglowego.

Przykładem są opony bieżnikowane. Produkcja opony bieżnikowanej wymaga o 70% mniej ropy naftowej w porównaniu do produkcji nowej opony. Co ważne, bieżnikowanie opony, zamiast produkcji nowej, oznacza zmniejszenie emisji CO2 o 80%. Wszystkie oferowane przez nas pojazdy spełniają normy Euro 6 i dodatkowo mogą być wyposażone w zaawansowane i wspomniane wcześniej praktyczne systemy telematyczne, które umożliwiają monitorowanie wydajności kierowcy na bieżąco.

TRUCK CARE jest pionierem w Polsce w zakresie wynajmu krótkoterminowego dostawczych pojazdów elektrycznych. Umożliwiamy klientom korzystanie z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań transportowych, przyczyniając się tym samym do zrównoważonego rozwoju kraju.

Mogę się również pochwalić, że jesteśmy pierwszą firmą na polskim rynku, która wprowadza do swojej floty wynajmu krótkoterminowego nowe, elektryczne pojazdy dostawcze Ford E-Transit w wersji podwozie z pojedynczą kabiną.

Jest to E-Transity serii 350 w wersji nadwozia L4. Posiada napęd na tylne koła, silnik elektryczny o mocy 184 KM, automatyczną skrzynię biegów i baterię o pojemności użytecznej 68 kWh. Są to pierwsze zabudowy wykonane na podwoziu E-Transita w Polsce.

Cieszymy się, że możemy pomagać kolejnym firmom w przyspieszeniu transformacji na w pełni elektryczne samochody dostawcze. To istotny krok w kierunku zrównoważonej przyszłości, a jednocześnie możliwość dla naszych klientów do bezpośredniego doświadczenia korzyści płynących z tych innowacyjnych rozwiązań.

Jest to również konkretne wyrażenie naszego zaangażowania w innowacje oraz troski o środowisko naturalne.