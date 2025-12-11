Dywersyfikacja i odporność na zmiany

Naszą odpowiedzią jest szeroka dywersyfikacja usług i portfela klientów – w Regionie CEE współpracujemy z ponad tysiącem partnerów. To fundament, który pozwala nam elastycznie reagować na zmiany w sektorze automotive, ale również nowo adresowanych jak branża HVAC czy nowych technologii. Wzrost obsługiwanych wolumenów w segmencie marek azjatyckich o ponad 150% pokazuje skuteczność tej strategii.

Technologia i innowacje – motor przyszłości

Cyfryzacja, automatyzacja i sztuczna inteligencja stają się filarami nowoczesnej logistyki. W Groupe CAT wdrażamy nowoczesny WMS, nowe platformy do bieżącego trackingu, takie jak Shippeo oraz rozwiązania AI i Power BI, które podnoszą jakość analityki i zarządzania procesami. Inwestujemy w flotę – nowe autotransportery, paliwa HVO, instalacje solarne – oraz rozwijamy transport elektryczny we współpracy z naszymi klientami.

To realne działania w ramach naszej strategii dekarbonizacji, która już przyniosła redukcję emisji o 16% tylko w ostatnich 2 latach.

Infrastruktura i multimodalność – przewaga konkurencyjna

Niezmiennie inwestujemy w infrastrukturę, czego najlepszym przykładem jest nowa platforma w Sosnowcu stanowiąca nowe serce operacji w regionie oraz hub dla przesyłek na wschód od Polski.

Planujemy dalszy rozwój powierzchni magazynowej w regionie Duchnic oraz inwestycje w nowe „okna na świat” regionie Poznania i Trójmiasta. Nowe multimodalne centra logistyczne umacniają pozycję Polski jako kluczowego ogniwa Bursztynowego Szlaku.

Zrównoważony rozwój i kompetencje zespołów

Transformacja branży TSL to nie tylko technologia, ale także ludzie. W Groupe CAT inwestujemy w rozwój kompetencji, budujemy kulturę innowacji i odpowiedzialności. Jestem dumny z naszych zespołów – ich skuteczność i zaangażowanie pozwalają nam realizować ambitne cele w obliczu zmian rynku pracy, elektromobilności i rosnących wymagań jakościowych.

Przyszłość jest dziś

Rok 2025 to czas intensywnej koniunktury na rynku magazynowym, elektryfikacji transportu i dalszej cyfryzacji procesów. Groupe CAT jest gotowa – z jasną strategią, nowoczesnymi narzędziami i zespołem, który wyznacza standardy w logistyce Europy Środkowo-Wschodniej.