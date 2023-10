– Centralny Port Komunikacyjny jest największym wyzwaniem pierwszej połowy XXI wieku, potrzebujemy go – ocenił prezydent RP Andrzej Duda na ubiegłotygodniowej konferencji podsumowującej prace przy CPK.

Zwrócił uwagę, że II RP miała swoją Gdynię, która powstała z małej wioski rybackiej, a potem jako ważne miasto portowe napędzała całą gospodarkę kraju.

Prace na coraz większym obszarze

- Dziś możemy już powiedzieć, że prace na terenie lotniska ruszyły i to kilka miesięcy temu. Rzeczywiście są niemedialne, ale wynika to ze świadomej decyzji, by w jak najmniejszym stopniu i jak najpóźniej dokonywać wywłaszczeń. Jak najdłużej chcemy pracować tylko na gruntach pozyskanych dobrowolnie od mieszkańców i właścicieli – dodał Marcin Horała, pełnomocnik rządu ds. CPK, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

Rzeczywiście, na terenie przyszłego lotniska w kilkuset lokalizacjach prowadzone są odwierty i sondowania geologiczne. Trwają również intensywne roboty rozbiórkowe.

W międzyczasie dla osób, które same zgłosiły chęć sprzedaży swoich nieruchomości, spółka zorganizowała i sfinansowała już ponad 50 przeprowadzek. Proces ten szybko postępuje, bo pierwszy raz w historii RP wprowadzono atrakcyjny Program Dobrowolnych Nabyć (PDN) - właściciele otrzymują 140 proc. wartości budynków i 120 proc. wartości gruntu. Dzięki temu do PDN zgłosiło się dotychczas ponad 1.300 właścicieli posiadających prawie 3.600 ha.

Najważniejsze decyzje już uzyskane

Brytyjskie konsorcjum Foster+Partners, przygotowało projekt koncepcyjny terminala i dworca kolejowego CPK. Spółka posiada pakiet ważnych uzgodnień i dokumentów, m.in. master plan lotniska czy decyzję środowiskową wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Jest zatwierdzony Plan Generalny i promesa zezwolenia na założenie lotniska z Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Jesienią spółka złoży wniosek do Wojewody Mazowieckiego o wydanie decyzji lokalizacyjnej.

Uruchomienie pierwszego etapu lotniska CPK, czyli dwóch dróg startowych i infrastruktury o przepustowości do 40 mln pasażerów planowane jest na 2028 rok.

Bruksela z uznaniem o inwestycjach kolejowych

Program Kolejowy CPK zakłada budowę ok. 2.000 km nowych linii prowadzących z 10 kierunków do nowego „serca Polski”. Niektóre odcinki dofinansowuje już Unia Europejska. Jak zauważył szef dyrekcji generalnej ds. mobilności i transportu w Komisji Europejskiej Kristian Schmidt, „w perspektywie 10-20 lat polska sieć kolejowa może być lepsza niż w starej Unii".

Na ten moment gotowe albo w opracowaniu są już studia wykonalności dla 1.500 km linii. Trasy przebiegu mają wybrane: Warszawa – Łódź, Łódź – Wrocław, Sieradz – Poznań, Łętownia – Rzeszów oraz Katowice – Ostrawa.

Eksperci z Polski i świata na pokładzie CPK

Od dłuższego czasu sukcesywnie budowana jest Grupa Kapitałowa CPK. W jej skład wchodzą już m.in. takie spółki jak CPK.Lotnisko, która będzie odpowiedzialna za infrastrukturę lotniskową czy Torpol – od ponad 30 lat zajmujący się kompleksową modernizacją i budową infrastruktury kolejowej.

We wrześniu tego roku pełnomocnik rządu wniósł do CPK akcje spółki Polskie Porty Lotnicze (PPL). Do Grupy Kapitałowej został zatem dołączony zarządca mający udziały w lotniskach w Warszawie, Krakowie czy Gdańsku.

Od 2021 roku doradcą strategicznym CPK jest Seul Incheon, główne międzynarodowe lotnisko w Korei Południowej. Obecnie, w końcowej fazie jest wybór partnera strategicznego, czyli mniejszościowego udziałowca w spółce, która będzie odpowiadać za budowę i zarządzanie lotniskiem CPK. W postępowaniu jest trzech kandydatów, a dwóch publicznie ujawniło swoje zaangażowanie: francusko-amerykańska Grupa Vinci, jeden z największych operatorów lotnisk na świecie, i wspomniany Port Lotniczy Incheon.