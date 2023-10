Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na XI kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 90,83 USD, wyżej o 0,04 proc.

Ropa Brent na ICE w dostawach na XII wyceniana jest po 92,23 USD za baryłkę, wyżej o 0,03 proc.

Wolumen obrotów ryzykownymi aktywami, w tym ropą naftową, może być w poniedziałek ograniczony ze względu na święta w wielu krajach w Azji, w tym w Chinach.

Inwestorzy czekają na informacje ze szczytu Adipec w Abu Zabi w tym tygodniu, który może dostarczyć wskazówek na temat sytuacji na rynku ropy.

Ropa w USA w III kw. zdrożała o 29 proc., najmocniej - jak na III kw. - od niemal dwóch dekad, po tym, jak kraje OPEC+ ograniczyły dostawy swojego surowca, Rosja wprowadziła zakaz eksportu oleju napędowego, a oficjalne dane z USA - Departamentu Energii - wskazały na spadek zapasów ropy w kluczowym hubie Cushing, gdy tymczasem widać na rynkach silny popyt na paliwa.

To na rynkach rozpaliło spekulacje, że ceny ropy wzrosną do 100 USD za baryłkę.

"Ostatnia fala silnego trendu wzrostowego cen ropy jednak się nieco wyczerpała pod koniec ub. tygodnia" - wskazuje Vandana Hari współzałożycielka firmy konsultingowej Vanda Insights.

"Ceny ropy mogą wejść teraz w fazę konsolidacji w oczekiwaniu na dalsze sygnały ważne dla rynków" - dodaje.

W tym tygodniu w Abu Zabi odbędzie się szczyt Adipec - największa konferencja energetyczna na Bliskim Wschodzie. Może on dostarczyć inwestorom wgląd w to, co czeka rynek ropy w IV kw.

