Kryzys kadrowy i niestabilność rynku

Jednym z najbardziej palących problemów pozostaje deficyt pracowników – zwłaszcza kierowców. Według danych Międzynarodowej Unii Transportu Drogowego (IRU), w Europie brakuje obecnie 500 tys. kierowców, a rotacja pracowników magazynowych jest większa niż kiedykolwiek. Sytuację pogarszają trudne warunki pracy, rosnące oczekiwania płacowe i starzejąca się kadra. W połączeniu z niepewną koniunkturą, nieopłacalnymi stawkami za fracht i wysokimi kosztami operacyjnymi, firmy TSL muszą balansować na granicy rentowności.

Rosnąca presja regulacyjna i ESG

Rok 2025 przynosi dalsze zmiany legislacyjne, które mają na celu zwiększenie zrównoważenia łańcuchów dostaw. Wśród najważniejszych można wymienić przepisy wynikające z Pakietu Mobilności UE, Zielonego Ładu, a także rosnącą liczbę obowiązków raportowych związanych z ESG (Environmental, Social, Governance).

Firmy logistyczne muszą dostosować się nie tylko do wymogów środowiskowych (np. raportowania emisji CO2), ale również do zmian w zakresie praw pracowniczych i społecznych. To generuje konieczność inwestycji w systemy zarządzania danymi, integrację systemów IT i większą transparentność.

Cyfryzacja jako wyzwanie i szansa

Zarówno regulacje unijne, jak i potrzeby operacyjne firm przyspieszają proces cyfryzacji w branży TSL. Przykładem jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1056 z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie elektronicznych dokumentów transportowych. Zgodnie z rozporządzeniem eFTI, po 9 lipca 2027 roku wszyscy przedstawiciele państw członkowskich muszą mieć możliwość odbierania elektronicznych informacji dotyczących transportu towarowego (np. e-CMR). To spora szansa dla całego rynku TSL w kontekście możliwości przejścia na cyfrowe dokumenty transportowe. W Polsce wiele firm już teraz przygotowuje się do tej zmiany, choć nie bez trudności.

Z ankiety przeprowadzonej przez GS1 Polska wśród 20 największych operatorów logistycznych wynika, że aż 52,6% firm wskazuje digitalizację dokumentacji transportowej jako jedno z głównych wyzwań operacyjnych. Równie ważne są problemy związane z brakiem integracji systemów WMS/TMS z klientami i odbiorcami oraz brakiem jednolitego sposobu wymiany danych. To pokazuje, że choć świadomość potrzeby cyfryzacji jest wysoka, firmy nadal zmagają się z barierami technologicznymi i organizacyjnymi.

Główne bariery we wdrażaniu nowych technologii

Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań, takich jak standardy identyfikacyjne GS1 czy systemy automatyzacji procesów napotyka na liczne przeszkody. Z tej samej ankiety wynika, że:

• 60% firm nie czuje się technicznie gotowa do wdrożeń,

• 60% wskazuje na mnogość standardów u klientów i odbiorców,

• 50% obawia się kosztów wdrożenia,

• a 45% widzi problem w mentalnej niechęci do zmian.

To dowód na to, że samo przekonanie o potrzebie transformacji to za mało – konieczne są konkretne narzędzia wsparcia, edukacja oraz współpraca całego łańcucha dostaw w zakresie standardów i interoperacyjności systemów. Organizacje, które już teraz inwestują w standaryzację i integrację, zyskują przewagę konkurencyjną – są bardziej elastyczne, efektywne i przygotowane na dalsze zmiany.