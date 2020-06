„Rozpoczyna się kolejny przetarg na przebudowę południowej jezdni drogi krajowej nr 18. Do tej pory nazywana jest ona +najdłuższymi schodami Europy+. Kończymy z tym stanem rzeczy. Będziemy dumni z autostrady A18” - powiedział cytowany w komunikacie minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Jak podano, wykonawca ostatniego odcinak trasy A18 będzie miał za zadanie przebudować południową jezdnię drogi krajowej nr 18 oraz jej otoczenie. W zakres inwestycji wchodzi rozbiórka istniejącej betonowej jezdni południowej o szerokości 9,50 m i budowę nowej betonowej nawierzchni o szerokości 11 m. Ponadto w zakres inwestycji wchodzi przebudowa dwóch węzłów (Luboszów i Golnice), a także budowa pasów włączania i wyłączania wjazdów i wyjazdów do MOP Świętoszów Południe – podała GDDKiA.

Wykonawca będzie miał 25 miesięcy na jej zakończenie. Zakończenie robót planowane jest w 2023 r.

Celem całego przedsięwzięcia jest dostosowanie drogi krajowej nr 18 (na odcinku Olszyna-Golnice o długości ponad 70 km) do standardów sieci drogowej o parametrach autostradowych.

Droga krajowa nr 18 zlokalizowana jest w III drogowym transeuropejskim korytarzu transportowym - połączeniem międzynarodowym E36/40 na terytorium Polski. Korytarz ten łączy Ukrainę, Słowację i południową Polskę z Dreznem i Berlinem. Droga krajowa nr 18 zaliczana jest do głównych dróg w Polsce o znaczeniu przemysłowym i turystycznym. Łączy ona Autostradę A4 z przejściem granicznym w Olszynie.

Starą drogę krajową nr 18, a obecnie jej nitkę południową, wybudowali Niemcy w latach 30. XX wieku. Stanowiła ona fragment autostrady Berlin-Wrocław. W listopadzie 2004 roku rozpoczęty został pierwszy etap dostosowywania drogi krajowej nr 18 do parametrów przyszłej autostrady A18. Do istniejącej drogi dobudowana została równoległa, jezdnia północna, którą oddano do użytku w roku 2006.(PAP)

autor: Piotr Doczekalski