Umowę na realizację tej inwestycji podpisały GDDKiA Oddział w Zielonej Górze oraz konsorcjum firm Kobylarnia S.A. (lider), Mirbud S.A. (partner), Budpol Sp. z o.o. (partner). Przebudowa 21-kilometrowego odcinka ma się zakończyć w 2023 r.

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podczas telekonferencji prasowej podkreślił, że modernizacja drogi krajowej nr 18 była odwlekana przez lata. „Zawsze były ważniejsze inwestycje (...). My zdecydowaliśmy przed kilku laty, że nie można już dłużej odkładać tej inwestycji; nie można kierowców dłużej narażać na niebezpieczeństwo na tej drodze” - mówił Adamczyk.

Dodał, że droga krajowa nr 18 nazywana jest „najdłuższymi schodami Europy”. „Kto tamtędy jechał wie, skąd bierze się ta nazwa. Dziś wreszcie kończymy z tym smutnym krajobrazem; nowa jezdnia będzie odpowiadała najwyższym standardom jakości i bezpieczeństwa” - powiedział.

Adamczyk przypomniał, że podpisana w środę umowa jest czwartą i ostatnią ws. przebudowy południowej nitki drogi krajowej nr 18. Oznacza to, że wszystkie odcinki tej trasy są już w fazie realizacji.

Reklama

Tomasz Żuchowski p.o. dyrektor GDDKiA wskazał, że podpisana w środę umowa dotyczy przebudowy najdłuższego odcinka z ponad 70-kilometrowego fragmentu trasy A18, który jest modernizowany. „Umowy na wszystkie cztery odcinki tego fragmentu są już podpisane. Przypomnę tylko, że pozwolenie na budowę dla południowej nitki A18 zostało wydane już w 2011 r., natomiast decyzję finansowe ministerstwa i rządu były z 2018 r. i dziś wieńczymy tematy dotyczące wyłonienia wykonawców” - mówił.

Wykonawca ostatniego odcinka trasy A18 będzie miał za zadanie przebudować południową jezdnię drogi krajowej nr 18 oraz jej otoczenie. W zakres inwestycji wchodzi rozbiórka istniejącej betonowej jezdni południowej o szerokości 9,5 m i budowa nowej betonowej nawierzchni o szerokości 11 m. Ponadto, przebudowane zostaną dwa węzły (Luboszów i Golnice), a także zbudowane pasy włączania i wyłączania do MOP Świętoszów Południe. Zadanie będzie realizowane w formule „Buduj”. Koszt inwestycji to 258,7 mln zł.

W ramach przebudowy całości trasy A18 Olszyna – Golnice zmodernizowane zostanie pond 70 kilometrów. Droga zostanie w całości dostosowana do standardów autostrady. Inwestycję podzielono na cztery fragmenty. Prace budowlane na wszystkich odcinkach zakończą się w 2023 r.

Droga krajowa nr 18 zlokalizowana jest w III drogowym transeuropejskim korytarzu transportowym - połączeniem międzynarodowym E36/40 na terytorium Polski. Korytarz ten łączy Ukrainę, Słowację i południową Polskę z Dreznem i Berlinem. Droga krajowa nr 18 zaliczana jest do głównych dróg w Polsce o znaczeniu przemysłowym i turystycznym. Łączy ona Autostradę A4 z przejściem granicznym w Olszynie.

Starą drogę krajową nr 18, a obecnie jej nitkę południową, wybudowali Niemcy w latach 30. XX wieku. Stanowiła ona fragment autostrady Berlin-Wrocław. W listopadzie 2004 roku rozpoczęto pierwszy etap dostosowywania drogi krajowej nr 18 do parametrów przyszłej autostrady A18. Do istniejącej drogi dobudowana została równoległa, jezdnia północna, którą oddano do użytku w roku 2006.