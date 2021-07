Jak zaznaczono w komunikacie, zadaniem przyszłego wykonawcy będzie przygotowanie dokumentacji do kompletnej przebudowy – a w praktyce zaprojektowanie zupełnie nowego wyglądu - jednej z głównych arterii stolicy w ramach Nowego Centrum Warszawy. Ulica zostanie zwężona do jednego pasa w każdą stronę.

Reklama

Oferty złożyły Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu (3 mln 605 tys. zł brutto), Biuro Projektów Metroprojekt z Warszawy (5 mln 818 tys. zł brutto), Progreg z Krakowa (4 mln 895 tys. zł) i Safege z Warszawy (5 mln 569 tys. zł). Warszawscy urzędnicy od razu rozpoczęli analizę ofert. Decyzja o wyborze firmy powinna zapaść do końca wakacji. Od daty podpisania umowy wybrany wykonawca będzie miał 30 miesięcy na wykonanie prac.

Jak informuje ratusz, przetarg na zaprojektowanie nowych Alej Jerozolimskich został przygotowany w porozumieniu z PKP, a jego zakres jest skoordynowany z inwestycją kolejową. Projekt opracowany przez ZDM ma zostać wykorzystany w procesie przebudowy linii kolejowej tak, aby wprowadzić zmiany nad tunelem średnicowym zamiast odtwarzania stanu istniejącego. Termin realizacji inwestycji jest zatem uzależniony od harmonogramu prac kolejowych.

Przy okazji remontu kolejowej linii średnicowej, stołeczny ratusz chce przebudować Aleje Jerozolimskie. Na odcinku od Marszałkowskiej do Nowego Światu kierowcy będą mogli korzystać tylko z jednego pasa ruchu w każdą stronę. Więcej miejsca zyskają za to rowerzyści, dla których zostanie wytyczona ścieżka o szerokości 3 metrów z każdej strony arterii. Pomiędzy jezdnią, a ścieżką zasadzony ma być szpaler drzew. Zmiany dotkną również parkujących. Po przebudowie w zatoce postojowej będzie można parkować tylko równolegle, co znacząco zmniejszy liczbę miejsc parkingowych. Prace powinny zakończyć się w 2027 lub 2028 roku.