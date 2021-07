Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk obecny na otwarciu drogi na węźle Śniadowo w pobliżu miejscowości Tyszki Nadbory (Podlaskie) przypomniał, że S61 Via Baltica zaczyna się w rejonie Ostrowi Mazowieckiej, jest w realizacji do granicy z Litwą w Budzisku (konieczny jest jeszcze ponowny przetarg na obwodnicę Łomży, o czym już wcześniej informowała GDDKiA-PAP).

"Ta droga otworzy komunikacyjnie teren, region, po części komunikacyjnie wykluczony. To droga bezpieczna, to droga przewidywalna, to droga komfortowa. Można by powiedzieć, że droga, która jest takim symbolem możliwości inżynierów w XXI w. Możemy mieć i mamy olbrzymią satysfakcję, że w Polsce buduje się najnowocześniejsze drogi na świecie stosując najnowocześniejsze technologie" - mówił Adamczyk.

Minister powtórzył, że zrealizowana budowa to dotrzymanie danego wcześniej słowa przez rząd PiS. Decyzje ws. budowy S61 były ogłaszane w 2016 r.

"Ta droga jest realizowana pomimo sceptycyzmu wielu tych, którzy nie wierzyli, że tak będzie" - powiedział Adamczyk. Zaznaczył, że rząd PiS zabezpieczył środki finansowe w programie Budowy Dróg Krajowych i Autostrad, zabezpieczył limit finansowy, który pozwala zrealizować także wiele innych dróg. Poinformował, że dzisiaj w Polsce w budowie jest 1,5 tys. km dróg szybkiego ruchu.

Prace nad projektem i budową odcinka Śniadowo (z węzłem drogowym)–Łomża Południe (bez węzła) trwały trzy i pół roku. Inwestycja kosztowała 380,4 mln zł. Wykonawcą była firma Polaqua. Oddany odcinek ma nawierzchnię z betonu cementowego. Jest dostosowany do ciężkiego ruchu ciężarówek. Powstało 18 km dróg serwisowych, przebudowano jeszcze 4,5 km dróg innych dróg towarzyszących tej trasie ekspresowej, 10 wiaduktów drogowych, trzy mosty. Powstał węzeł drogowy Śniadowo, który łączy się z drogą wojewódzką nr 677, dwa miejsca obsługi podróżnych: Chomentowo Zachód i Chomentowo Wschód.

"Jest to czwarty z kolei odcinek realizacyjny (S61), który oddajemy do użytkowania" - powiedział dyrektor białostockiego oddziału GDDKiA Wojciech Borzuchowski. Podkreślił, że inwestycja była poprowadzona sprawnie, a "wzorcowo" w czasie uzyskiwano potrzebne do tego decyzje. Wyjaśnił, że mimo, iż nie są podłączone do otwartego odcinka odcinki sąsiednie, przyspieszono prace na węźle Łomża Południe i przejazd gotowym odcinkiem jest możliwy, droga nie kończy się "w polu".

Via Baltica ma połączyć kraje nadbałtyckie z zachodem Europy. GDDKiA podała w środę, że z całej przyszłej 311 km tej trasy w Polsce, którą tworzą drogi S8 od Warszawy do Ostrowi Mazowieckiej i S61 od Ostrowi w stronę polsko-litewskiej granicy w Budzisku, kierowcy mają już do dyspozycji 130 km, czyli ok. 100 km od węzła Powązkowska w Warszawie do Ostrowi Mazowieckiej i 30 km obwodnic Szczuczyna i Suwałk oraz odcinek Raczki-Suwałki. W realizacji jest kolejnych 169 km.

W lipcu mają być oddane kolejne 34 km drogi S61: Kolno–Stawiski i Stawiski-Szczuczyn. Andrzej Adamczyk zaznaczył, że terminy oddania będą zależały od terminów odbiorów technicznych tych inwestycji. Do końca 2021 r, ma być natomiast gotowy odcinek Łomża Południe-Łomża Zachód.

Wójt Śniadowa Rafał Pstrągowski powiedział w imieniu samorządowców, że oddana droga jest drogą "do stolicy, do rozwoju, do szczęścia" mieszkańców Ziemi Łomżyńskiej.

"Dla nas to nie tylko bezpieczeństwo na drogach, nowe połączenie komunikacyjne, ale przede wszystkim dla samorządów to szansa na rozwój" - ocenił Pstrągowski. Dodał, że już widać, że gdy powstała droga, interesują się tym miejscem podmioty gospodarcze, a o to wszystkim chodziło. Poseł Lech Kołakowski (PiS) przypomniał, że o drodze dk 61 mówiło się przez lata "droga śmierci", a S61 ma być "drogą życia i rozwoju".

Wojciech Borzuchowski podał, że 220 km Via Baltica powstaje w trzynastu zadaniach inwestycyjnych, a GDDKiA w Białystoku planuje oddać do użytku w 2021 r. łącznie 51 km Via Baltica.

GDDKiA przypomniała w środę w komunikacie, że odcinki S61 od Szczuczyna do granicy z Litwą są dofinansowane z UE w ramach CEF "Łącząc Europę". Kwoty nie podano. MI podawało w listopadzie 2019 r., że wartość 91-km odcinka S61 od Podborza k. Ostrowi Mazowieckiej do Szczuczyna to 3,3 mld zł, z czego 1,6 mld zł pochodzi z UE z programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, pozostałe środki z budżetu państwa.