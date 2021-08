Ministerstwo Infrastruktury informuje:

Ogłoszony został przetarg na zaprojektowanie i budowę odcinka drogi ekspresowej S19 od granicy województwa mazowieckiego i lubelskiego do Międzyrzeca Podlaskiego. W ramach zadania przewidziana jest budowa ok. 13,7 km drogi ekspresowej do końca obecnej obwodnicy Międzyrzeca Podlaskiego, gdzie na odcinku ok. 6,2 km dobudowana zostanie druga jezdnia.

- Rusza przetarg na kolejny odcinek międzynarodowej trasy Via Carpatia. Realizacja S19 od granicy województwa mazowieckiego i lubelskiego do Międzyrzeca Podlaskiego przyspieszy jej powstanie. Dzięki tej inwestycji powstanie wygodny i bezpieczny korytarz transportowy, który przyczyni się do rozwoju gospodarczego Polski Wschodniej – powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Inwestycja realizowana będzie w systemie Projektuj i buduj. W ramach inwestycji powstaną obiekty inżynierskie i przejście dla zwierząt dużych i średnich, Miejsca Obsługi Podróżnych, drogi dojazdowe i lokalne, a istniejąca obwodnica Międzyrzeca Podlaskiego zostanie dostosowana do parametrów drogi ekspresowej S19. Przebudowane też będą łącznice węzłów Międzyrzec Podlaski Północ i Międzyrzec Podlaski Południe.

To kolejny przetarg na realizację S19 w województwie lubelskim. Na początku sierpnia ogłoszone zostały postepowania przetargowe na zaprojektowanie i budowę dwóch odcinków S19 między Kockiem a Lubartowem o długości blisko 24 km. Umowa na realizację 23-kilometrowego odcinka S19 Lubartów – Lublin została zawarta w lutym 2021 r.

