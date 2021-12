Wojewódzka Inspektor Nadzoru Budowlanego Marzena Dębowska w rozmowie z PAP poinformowała w piątek, że cały czas trwają prace nad dokumentami dotyczącymi ursynowskiego odcinka Południowej Obwodnicy Warszawy. "Będziemy się starali, żeby ta decyzja wyszła jeszcze dzisiaj" - zapewniła.

Z nieoficjalnych informacji, które otrzymała PAP, Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego najprawdopodobniej jeszcze w piątek wyda pozwolenie na użytkowanie, o którym ma zostać poinformowany wojewoda mazowiecki.

W środę w tunelu ursynowskiego odcinka Południowej Obwodnicy Warszawy odbyły się ćwiczenia służb ratowniczych, w których wzięli przedstawiciele Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, Komendy Stołecznej Policji, Pogotowia Ratunkowego oraz GDDKiA. Ćwiczeniom przyglądali się wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł oraz dyrektor warszawskiego oddziału GDDKiA Jarosław Wąsowski.

Konstanty Radziwiłł poinformował podczas ćwiczeń, że jeżeli rekomendacje będą pozytywne, to decyzja o dopuszczeniu tunelu do użytkowania będzie mogła być wydana "niedługo". "Podejmując decyzję o dopuszczeniu do użytkowania wydam również jednocześnie zarządzenie o procedurach towarzyszących zamykania i otwierania tunelu. Myślę, że jest szansa zrobienia tego w najkrótszym czasie, jaki jest możliwy i mam nadzieję, że to się stanie w ciągu najbliższych kilku dni" - powiedział wojewoda mazowiecki.

Wcześniej rzeczniczka warszawskiego oddziału GDDKiA Małgorzata Tarnowska w rozmowie z PAP podkreśliła, że otwarcie ursynowskiego odcinka Południowej Obwodnicy Warszawy pomiędzy węzłem Puławska a węzłem Warszawa Wilanów wraz z tunelem odbędzie się po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie i zgody Wojewody Mazowieckiego. "Jeżeli w tym tygodniu otrzymamy niezbędne decyzje a wykonawca zakończy przygotowania do wprowadzenia stałej organizacji ruchu, jest możliwe oddanie do ruchu ursynowskiego odcinka S2 w poniedziałek, 20 grudnia" - podkreśliła rzeczniczka warszawskiego oddziału GDDKiA.

Rzeczniczka wojewody mazowieckiego Ewa Filipowicz zapewniała PAP, że otwarcie tunelu Południowej Obwodnicy Warszawy jest sprawą "traktowaną priorytetowo".

Ursynowski tunel jest częścią Południowej Obwodnicy Warszawy. Od 22 grudnia 2020 r. kierowcy mają do dyspozycji ponad 15-kilometrowy odcinek tej trasy między węzłami Warszawa-Wilanów a Lubelska wraz z mostem na Wiśle. Na trasę można dostać się przez cztery węzły: Warszawa-Wilanów, Wał Miedzeszyński, Patriotów i Lubelska.

Łączny koszt budowy trzech odcinków S2, stanowiących fragment POW, to ok. 4,6 mld zł, z czego blisko 1,7 mld zł to dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego infrastruktura i środowisko.