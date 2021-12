Decyzja wojewody mazowieckiego Konstantego Radziwiłła była ostatnim etapem przed otwarciem nowej trasy po tym, jak pozwolenie na użytkowanie dla ursynowskiego odcinka Południowej Obwodnicy Warszawy wydał Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego.

W poniedziałek rano rzeczniczka Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Ewa Filipowicz poinformowała PAP o podpisaniu decyzji przez wojewodę. O godz. 11.30 planowane jest uroczyste otwarcie trasy. Udział w nim weźmie premier Mateusz Morawiecki oraz minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Do dyspozycji kierowców na ursynowskim odcinku POW udostępniony będzie najdłuższy tunel w Polsce liczący 2335 metrów. Obie nawy tunelu mają po trzy pasy ruchu oraz pas awaryjny (rezerwa na czwarty pas).

Ursynowski tunel jest częścią Południowej Obwodnicy Warszawy. Od 22 grudnia 2020 r. kierowcy mają do dyspozycji ponad 15-kilometrowy odcinek tej trasy między węzłami Warszawa-Wilanów a Lubelska wraz z mostem na Wiśle. Na trasę można dostać się przez cztery węzły: Warszawa-Wilanów, Wał Miedzeszyński, Patriotów i Lubelska.

Łączny koszt budowy trzech odcinków S2, stanowiących fragment POW, to ok. 4,6 mld zł, z czego blisko 1,7 mld zł to dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego infrastruktura i środowisko.