Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego oraz POLREGIO podpisali 3 grudnia br. 10-letnią umowę na wykonanie przewozów kolejowych w regionie. Pociągi POLREGIO w ramach umowy o wartości 1 066 463 111 zł pokonają przez ten okres ponad 48 mln kilometrów. Umowa wejdzie w życie 13 grudnia br., wraz z nowym rozkładem jazdy pociągów – przekazała spółka.

Cytowany w komunikacie członek Zarządu Województwa Lubuskiego Marcin Jabłoński powiedział, że „to wręcz spektakularna umowa pod względem kwoty i okresu obowiązywania, porządkująca współpracę z POLREGIO w dłuższej perspektywie”.

„Samorząd województwa przykłada dużą uwagę do przewozów kolejowych w województwie, inwestując także w zakup nowoczesnych pojazdów, aby podnosić standard podróży naszych mieszkańców. Planujemy zakup kolejnych składów i zadbamy o miejsca, gdzie ta flota pojazdów będzie utrzymywana, co da dodatkowe korzyści dla regionu i pasażerów, a także środowiska naturalnego” - dodał Jabłoński.

"Wyjątkowo cieszę się z tej umowy, bo mamy tutaj trzy elementy: długi horyzont współpracy, nowe pociągi użyczone przez marszałka oraz dodatkowe połączenia w rozkładzie. To dowód na to, że chcemy i możemy zwiększać atrakcyjność przewozów dla pasażerów i skutecznie przeciwdziałać społecznemu wykluczeniu" - powiedział cytowany w komunikacie prezes zarządu POLREGIO Artur Martyniuk.

POLREGIO przekazało, że woj. lubuskie zwiększa liczbę połączeń w nowym rozkładzie kolejowym. Dzięki dwóm nowym pociągom zakupionym przez samorząd regionu 13 grudnia br. uruchomione zostaną nowe kursy z Gorzowa Wlkp. do Kostrzyna nad Odrą i Krzyża. Lubuskie jako jedyne województwo w kraju regularnie uruchamia aż cztery połączenia transgraniczne – do Berlina, Frankfurtu nad Odrą, Forstu i Görlitz.

„Wspólnym celem przewoźnika i organizatora transportu jest poprawa komfortu podróżowania. Już 13 grudnia na tory wyjadą dwa nowe, trójczłonowe zespoły trakcyjne Impuls 2 dedykowane do realizacji połączeń na linii z Kostrzyna przez Gorzów Wielkopolski do Poznania” - powiedział cytowany w komunikacie członek zarządu POLREGIO Adam Pawlik.

13 grudnia br. w nowym rozkładzie jazdy będzie też dodatkowe połączenie na trasie z Gorzowa do Zbąszynka, a w sezonie letnim do dyspozycji podróżnych będą szybkie połączenia nad morze – do Świnoujścia i Międzyzdrojów. Nowe połączenia pojawią się również na trasach Zielona Góra – Żagań – Małomice, Żagań – Forst, Zbąszynek – Rzepin, Zielona Góra Gł. – Głogów – zapowiedziało POLREGIO.

Zawarta umowa z Województwem Lubuskim jest siódmą wieloletnią umową zawartą przez POLREGIO w tym roku. Wcześniej przewoźnik podpisał kontrakty z województwami: warmińsko-mazurskim, podkarpackim, lubelskim, opolskim, świętokrzyskim, a w 2019 roku – z województwem śląskim.

POLREGIO to największy pasażerski przewoźnik w Polsce. Każdego dnia na tory w całym kraju wyjeżdża około 1 900 pociągów zamawianych i finansowanych przez samorządy wojewódzkie. W ciągu roku korzysta z nich ponad 88 mln pasażerów. Udział firmy w rynku kolejowych przewozów pasażerskich to ponad 27 proc.

Większościowym udziałowcem POLREGIO jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (50 proc. i jeden udział).