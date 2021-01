Inwestorem w ramach Programu Kolej Plus będzie spółka PKP Polskie Linie Kolejowe. Łączny koszt całej inwestycji ma wynieść ok. 400 mln zł.

Wiceminister infrastruktury Marcin Horała powiedział w środę podczas konferencji, że Centralny Port Komunikacyjny to nie tylko lotnisko, ale także nowy system komunikacyjny Polski.

"To system, który ma dostarczyć Polakom przełomowej jakości podróżowanie po kraju. Samo CPK buduje ponad 1800 km linii kolejowych szybkich prędkości, ale jednym z podstawowych założeń jest zintegrowany system kolejowy całego kraju. Porozumienie, które podpisujemy, dotyczy wsparcia samorządów mazurskich w zgromadzeniu środków własnych do Programu Kolej plus, który pozwoli zrewitalizować linię kolejową biegnącą przez Mazury" - podkreślił wiceminister Horała.

Jak wynika z treści porozumienia podpisanego w Ministerstwie Infrastruktury, spółka Centralny Port Komunikacyjny dofinansuje prace przygotowawcze dla modernizacji linii kolejowej nr 223 z Orzysza przez Mikołajki, Mrągowo i Biskupiec do Czerwonki. Inwestycja została zakwalifikowana do drugiego etapu naboru w ramach Programu Kolej Plus i będzie stanowić inwestycję komplementarną Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Resort infrastruktury wskazał, że modernizacja linii kolejowej nr 223 to istotne wydarzenie dla regionu. Linia ta została zamknięta ponad 10 lat temu i od tego czasu nie była remontowana. Zarośnięte i porzucone obiekty infrastrukturalne wkrótce zmienią swoje oblicze. Skorzystają na tym nie tylko mieszkańcy, ale również wszyscy odwiedzający Krainę Wielkich Jezior Mazurskich.

"Mazury to jedno z ulubionych miejsc wypoczynku Polaków. Ale modernizacja tej linii to także świetna wiadomość dla mieszkańców. Przygotowując inwestycje CPK, dbamy o to, aby skorzystali na nich zarówno mieszkańcy, jak też ci, którzy traktują Mazury jako miejsce wypoczynku. Dlatego zdecydowaliśmy się dofinansować tę inwestycję kwotą 20 mln zł. Dzięki temu działaniu zwiększamy dostępność transportową kolejnych miast, w tym Mrągowa i Mikołajek, które znowu zostaną włączone do sieci kolejowej" - powiedział wiceminister infrastruktury Marcin Horała.

Spółka CPK ogłosiła w 2020 roku postępowanie na Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe dla fragmentu tzw. szprychy nr 3 kluczowej dla województwa warmińsko-mazurskiego, a dokładnie dla 139-kilometrowego odcinka nowej linii kolejowej Ostrołęka – Łomża – Giżycko. Dla 32-kilometrowego odcinka z Ostrołęki do Łomży trwa już inwentaryzacja przyrodnicza.

Jak wynika z harmonogramów CPK, z Ostrołęki do Łomży pojedziemy pociągiem przed końcem 2027 r., zaś planowany termin otwarcia trasy z Łomży przez Pisz, Orzysz do Giżycka to 2031 r.

"CPK to promowanie kolei. Nie chodzi nam tylko o budowę kolei dużych prędkości, które połączą największe polskie miasta. Chodzi nam o to, aby kolej stała się atrakcyjnym i konkurencyjnym środkiem transportu dla podróży po Polsce. Dlatego już w Koncepcji CPK wskazaliśmy godne wsparcia inicjatywy rozbudowy sieci kolejowej. Pisaliśmy wówczas między innymi o tzw. Pętli Mazurskiej. Dzisiaj, decyzją ministra Marcina Horały, bierzemy współodpowiedzialność finansową za odtworzenie jej istotnej części, linii do Mikołajek i Mrągowa"- podkreślił Mikołaj Wild, prezes spółki CPK.

Przywrócenie transportu kolejowego na linii kolejowej przez Mrągowo i Mikołajki zapewni ponowne włączenie tych miast do sieci kolejowej wraz z możliwością przesiadek na połączenia regionalne i dalekobieżne w Orzyszu.

Inwestycje kolejowe CPK to łącznie prawie 1800 km nowych linii, które mają powstać do końca 2034 r. Dla ponad 700 km z nich prace przygotowawcze już trwają. Jak wynika z aktualnych harmonogramów CPK, pierwsze roboty budowlane mają się rozpocząć w 2023 r. Na Program CPK składa się w sumie 12 tras kolejowych, w tym tzw. szprych prowadzących z różnych regionów Polski do Warszawy i CPK. Łącznie to 30 zadań inwestycyjnych, których inwestorem jest spółka CPK.

W województwie warmińsko-mazurskim w ramach Programu Kolejowego CPK powstaną 74 km nowych linii kolejowych, które wybuduje CPK, a kolejnych 208 km zostanie zmodernizowanych przez PKP PLK.