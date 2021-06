Według badania przeprowadzonego na zlecenie PKP Intercity, większość Polaków lubi spontaniczne podróże – blisko trzech na pięciu respondentów (59 proc.) deklaruje, że lubi podróżować w ten sposób i jest gotowa zdecydować się na wyjazd co najwyżej na kilka dni wcześniej. Najwięcej miłośników tego typu wyjazdów jest wśród najmłodszych respondentów (do 24 lat) – 67 proc. "Głównymi powodami spontanicznych podróży są zazwyczaj chęć odpoczynku (42 proc.) i wolny czas do zagospodarowania (30 proc.)" - wskazano we wtorkowej informacji PKP Intercity.

Ponadto 52 proc. respondentów wybrałaby wyjazd pociągiem w mniej popularnym terminie, np. w środku tygodnia (wtorek – czwartek), "jeśli cena biletu byłaby znacząco niższa". Co szósty badany nie uznaje niższych cen za wystarczającą zachętę do podróży.

"Widząc ten trend i chcąc dodatkowo zachęcić do podróży, szczególnie w środku tygodnia, PKP Intercity wprowadza do sprzedaży więcej promocyjnych biletów na pociągi ekspresowe" - czytamy. Wyjaśniono, że są one dostępne przez cały czas przedsprzedaży, a bilety można kupić za pośrednictwem znajdującej się na stronie intercity.pl wyszukiwarce promocji Łowcy Super Promo "nawet na kilka dni przed odjazdem pociągu". "Wyszukiwarka obejmuje połączenia na 7 dni w przód" - wskazano. Dodano, że Łowcy Super Promo wyszukuje bilety na pociągi ekspresowe, czyli połączenia kategorii Express InterCity Premium (EIP), obsługiwane pociągami Pendolino, oraz Express InterCity (EIC). Jak podkreślono, kupując bilet w promocji można odwiedzić m.in. Warszawę, Kraków, Trójmiasto, Wrocław, Poznań, Katowice, Szczecin, Rzeszów czy Kołobrzeg.

Z badania wynika też, że 52 proc. Polaków deklaruje, że chętnie wyjeżdża do innych miast na krótki odpoczynek, tzw. city break. Jednocześnie 57 proc. uważa, że city breaki będą coraz popularniejsze w kolejnych latach, a 7 proc. jest odmiennego zdania. Najczęściej (65 proc. wskazań) takiego zdania są osoby w wieku 25-34 lata.

"Obowiązujący już wakacyjny rozkład jazdy przynosi więcej połączeń - każdego dnia na tory wyjeżdża średnio 426 pociągów, podczas gdy w ubiegłorocznym okresie letnim na tory wyjeżdżało średnio 410 składów dziennie" - napisano. Dodano, że poziom tegorocznej oferty to powrót do ostatnich wakacji przed pandemią – latem 2019 roku przewoźnik uruchamiał każdego dnia średnio 425 pociągów. "Składy PKP Intercity zapewniają dojazd do najpopularniejszych nadmorskich i górskich kurortów, m.in. na Hel, do Łeby, Ustki, Kołobrzegu, Świnoujścia, Zakopanego, Szklarskiej Poręby czy Krynicy-Zdroju" - zaznaczono. Nowym kierunkiem podróży jest południowe Podlasie - z Warszawy, Białegostoku czy Gdańska można dojechać m.in. do Hajnówki i Siemiatycz - dodano.

Przypomniano, że od 26 czerwca 2021 r. zniesiony zostanie limit zajętości w wysokości 100 proc., a w składach wagonowych przewoźnika będzie można podróżować również bez rezerwacji miejsca siedzącego. "Obowiązkowa rezerwacja miejsc będzie nadal wymagana w elektrycznych i spalinowych zespołach trakcyjnych" - dodano.

Podkreślono, że na pokładach pociągów nadal należy zakrywać usta i nos podczas trwania całej podróży. Zapewniono, że kierownicy pociągów i konduktorzy korzystają ze środków ochrony indywidualnej i utrzymania higieny osobistej - maseczek i rękawiczek ochronnych oraz żeli do mycia i dezynfekcji rąk, a wszystkie pociągi PKP Intercity są dezynfekowane i czyszczone po zakończeniu każdego przejazdu.

PKP Intercity to największy polski operator kolejowy, który zapewnia komunikację między dużymi miastami oraz popularnymi ośrodkami turystycznymi w kraju, łączy mniejsze ośrodki z aglomeracjami, a także umożliwia podróżowanie po Europie.