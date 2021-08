W Wałbrzychu z udziałem m.in. wiceministra infrastruktury, pełnomocnika rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego Marcina Horały, szefa KPRM Michała Dworczyka oraz przedstawicieli spółki CPK podpisano w środę umowę na studium wykonalności dla kolejnego odcinka linii dużych prędkości w Polsce.

"CPK to program budowy nowego systemu transportowego Polski, a przede wszystkim budowy nowego systemu transportu kolejowego Polski" - powiedział Horała podczas konferencji prasowej na dworcu PKP w Wałbrzychu.

Jak mówił, nowe linie kolejowe, które zostaną zintegrowane z pozostałą częścią polskiej infrastruktury kolejowej, pozwolą na "radykalne zwiększenie zarówno udziału przewozów kolejowych w ruchu pasażerskim, jak i towarowym". "To pozwoli nam na dostarczenie Polakom usług transportowych takiej jakości, jaka jest w państwach Europy Zachodniej, w państwach wysoko rozwiniętych" - podkreślił wiceminister infrastruktury.

Horała wskazał, że program inwestycyjny CPK "jest ważnym elementem założeń Polskiego Ładu". "W tym wymiarze transportowym realizuje to główne założenie Polskiego Ładu, jakim jest domknięcie tej luki pomiędzy Polską a państwami wysoko rozwiniętymi" - powiedział.

Jak dodał, "dzisiaj podpisujemy umowę na studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla odcinka linii od Żarowa przez Wałbrzych do granicy państwa".

CPK w informacji prasowej poinformowało, że będzie to ponad 60-kilometrowy odcinek łączący Żarów, leżący na południowy zachód od Wrocławia, ze Świdnicą, Wałbrzychem i Lubawką na granicy polsko-czeskiej. W skład kolejowej inwestycji wejdą linie nr 267 i 268: Żarów–Świdnica–Wałbrzych–granica państwa.

Podczas konferencji na dworcu PKP w Wałbrzychu przedstawiciele CPK złożyli podpisy pod - jak podała spółka - wartą 15,1 mln zł netto umową z firmą BBF, która wygrała postępowanie przetargowe. Kontrakt dotyczy przygotowania studium wykonalności, czyli kluczowej dokumentacji przedprojektowej. Tym samym spółka podpisała kontrakt na studium wykonalności na ten końcowy fragment tzw. szprychy nr 9.

Jak podało CPK, na przygotowanie studium wykonawca ma rok. Całkowita realizacja i rozliczenie umowy może potrwać dłużej, ponieważ w zakres przedmiotu zamówienia wchodzą także m.in. dokumentacja geologiczna i mapy do celów projektowych. Spółka przypomniała, że celem studium wykonalności jest m.in. wskazanie rekomendowanego przebiegu linii kolejowej. W ramach tego samego zlecenia wykonawca dostarczy spółce CPK m.in. prognozy ruchu, a także analizy – np. techniczne, środowiskowe i wielokryterialne – oraz przygotuje dokumentację geologiczno-inżynierską i mapy do celów projektowych. Dla tego odcinka od ubiegłego roku trwają też wymagane prawem inwentaryzacje przyrodnicze.

Horała wskazał, że kolejowa inwestycja CPK będzie oznaczała korzyści dla pasażerów m.in. z Dolnego Śląska. "Skróci się czas przejazdu z Wałbrzycha: do Wrocławia do 40 min (dziś jedziemy ok. godziny), a do Warszawy – po wybudowaniu całej trasy – do 2 godz. 35 min, czyli ponad dwa razy krócej niż obecnie" - wymienił. Z kolei Świdnica uzyska bezpośrednie połączenia dalekobieżne z czasem dojazdu do Warszawy w 2 godz. 25 min.

"Do Pragi dojedziemy z Wrocławia – po zrealizowaniu inwestycji także przez Czechów – w 2 godz. 30 min. Dziś potrzeba na to dwa razy więcej czasu" - powiedział. Skróci się czas przejazdu z Warszawy do Pragi: z obecnych 8 godz. 30 min do 4 godz. 30 min.

"To spowoduje, że Polska będzie już w tej pierwszej lidze transportowej, a to jest istotne zarówno z punktu widzenia gospodarczego, jak i z punktu widzenia takiej codziennej jakości życia Polaków" - podkreślił Horała.

Szef KPRM, poseł ziemi wałbrzyskiej Michał Dworczyk ocenił, że podpisana umowa to "bez wątpienia ważny krok do rozwijania infrastruktury na Dolnym Śląsku, ale szerzej oczywiście w kontekście całej Polski".

Jak podało CPK, według harmonogramu pierwsze roboty budowlane po polskiej stronie mają ruszyć w 2023 r. Spółka zakłada, że odcinek zostanie uruchomiony jednocześnie z lotniskiem.

Program inwestycji kolejowych CPK na terenie województwa dolnośląskiego zakłada budowę ok. 119 km nowych linii kolejowych i modernizację ok. 126 k istniejących. W zasięgu transportu kolejowego ma znaleźć się ok. 2,3 mln mieszkańców województwa.

Program Kolejowy CPK zakłada budowę w całej Polsce łącznie prawie 1800 km nowych linii, które mają powstać do końca 2034 r. Na te inwestycje składa się w sumie 12 tras kolejowych, w tym 10 "szprych" prowadzących z różnych regionów Polski do Warszawy i CPK.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą a Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. Na ok. 3000 hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie mógł obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. CPK ma być wybudowany do 2027 r. wraz z realizacją niezbędnych połączeń z komponentami sieci kolejowej i drogowej.