Czas przejazdu między Wrocławiem i Poznaniem skróci się z 1 godziny i 44 minut do 1 godziny i 28 minut dla najszybszego pociągu (IC Heweliusz). Szybsze będą też podróże pomiędzy Kielcami a Warszawą. Dzięki zakończeniu prac remontowych na linii nr 8 pociągi pokonają tę trasę w około 2,5 godziny. Skróci się także czas przejazdu najszybszego składu na trasie Lublin – Rzeszów. Pociąg IC Górski pokona ją w 2 godziny i 21 minut.

Ponadto PKP Intercity zapowiada, że wśród połączeń ekonomicznych zwiększy się udział kategorii IC wśród pociągów jeżdżących m.in. z i do Poznania, Lublina, Rzeszowa, Przemyśla, Kielc i Zielonej Góry. W nowym rozkładzie będzie ich 313, podczas gdy w poprzednim było ich 228, a w sezonie 2019/20 – 203.

Przewoźnik ogłosił też, że z 24 do 25 wzrośnie liczba codziennych połączeń pomiędzy Trójmiastem a Warszawą. Nowością na torach będzie pociąg IC Wybrzeże. Z Gdyni do Warszawy wyjedzie on o godzinie 08:00, a z Warszawy do Gdyni po godzinie 16:00. W weekendy na tej trasie będzie kursować nowy pociąg IC Laguna, który będzie dodatkowym połączeniem podczas weekendowych szczytów przewozowych.

Ponadto z 14 do 16 zwiększy się liczba par pociągów pomiędzy Wrocławiem a Krakowem. Na tej trasie zacznie jeździć nowy pociąg IC Boznańska, na tory wyjedzie również IC Siemiradzki relacji Wrocław – Przemyśl – Wrocław, kursujący przez Katowice, Opole, Kraków i Rzeszów. Nowy pociąg pojawi się także na trasie pomiędzy stolicą Dolnego Śląska a Warszawą - uruchomiony zostanie skład IC Łużyce relacji Warszawa – Wrocław – Zgorzelec.

W nowym rozkładzie wydłużona do Przemyśla zostanie relacja pociągu IC Wawel, kursującego do tej pory pomiędzy stolicą Niemiec a Krakowem.

Jak poinformowało PKP Intercity, w nowym rozkładzie dostęp do usług PKP Intercity zyskają Sierpc, Rypin, Brodnica i Grudziądz, a to za sprawą nowego pociągu TLK Flisak, który będzie kursować pomiędzy Katowicami a Gdynią. Tym samym mieszkańcy tych miejscowości zyskają możliwość sprawnej podróży do Trójmiasta, stolicy województwa śląskiego, jak również Częstochowy, Łodzi oraz Płocka.

W siatce połączeń PKP Intercity pojawią się nowe miasta z woj. podkarpackiego. Zakończenie elektryfikacji linii nr 71 pozwala na zmianę trasy składu IC Górski relacji Rzeszów – Szczecin, który będzie teraz jeździć przez Kolbuszową, Nową Dębę i Tarnobrzeg.

PKP Intercity zaplanowały uruchomienie w wakacyjne weekendy kilku nowych pociągów ułatwiających dojazd nad morze z różnych rejonów Polski. Skład IC Krakowianka połączy Kraków z Kołobrzegiem, z kolei IC Lazur pojedzie z Łodzi do Ustki przez Warszawę. Z Łodzi będzie kursować także nocny pociąg IC Słupia, który zapewni dojazd do Kołobrzegu przez stolicę. Skład IC Lednica w wakacyjne weekendy pojedzie w wydłużonej relacji do i z Wrocławia, zapewniając dodatkowe połączenie Dolnego Śląska z Trójmiastem.

Każdego dnia PKP Intercity uruchomi średnio około 400 pociągów, które będą zatrzymywać się w ponad 420 miastach i miejscowościach.