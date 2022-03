Przez Polskę do naszych miast i dalej na zachód – w dużej mierze koleją – przejeżdżają tysiące uciekinierów. Korzystają zarówno z regularnych, wydłużanych pociągów, jak i ze specjalnych, które wyruszają z miejscowości przy granicy z Ukrainą – z Przemyśla, Hrubieszowa czy Chełma. Dotychczas ok. 100 specjalnych pociągów uruchomiła spółka PKP Intercity, a kolejne 100 przewoźnicy regionalni. W ewakuacji pomagają też zagraniczne spółki – Deutsche Bahn (m.in. kursy z Przemyśla do Chociebuża) i czeski RegioJet. Część przewoźników zaczęła sygnalizować, że konieczne jest wsparcie rządowe. Chcą kontynuować transport uchodźców, ale przydałyby się dopłaty do pociągów humanitarnych i zwolnienia z opłat za dostęp do torów. Projekt ustawy „o szczególnych regulacjach w zakresie transportu w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy”, do którego dotarł DGP, ma wychodzić naprzeciw oczekiwaniom.