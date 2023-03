Tłok w składach miał być rozładowany m.in. dzięki wielkiemu zamówieniu na 38 siedmiowagonowych pociągów piętrowych. W każdym z nich znalazłoby się aż 650 miejsc siedzących. Takie piętrusy już od wielu lat wykorzystywane są na obleganych trasach dalekobieżnych m.in. we Francji czy w Szwajcarii. W Polsce miały pojawić się na liniach kolejowych między dużymi miastami np. z Łodzi do Warszawy, z Krakowa do Katowic czy z Gdańska do Warszawy. Wiele jednak wskazuje na to, że prowadzony od 2021 r. przetarg zakończy się fiaskiem. Choć w dialogu technicznym zainteresowanych było nim siedem konsorcjów z całego świata , to ostatecznie ofertę złożyło tylko jedno. Była to wspólna propozycja Newagu i upaństwowionej Pesy. Z walki o zlecenie zrezygnowały m.in.: Skoda, chiński gigant CRRC, Alstom, Stadler czy Siemens. W tych dwóch ostatnich firmach odpowiedziano nam, że przewoźnik wykluczył pociągi, które ci producenci mają w swojej ofercie. Firmom nie opłacałoby się zaś tworzyć pojazdu pod oczekiwania PKP IC.