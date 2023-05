Konsorcjum Torpolu zawarło z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi umowę o wartości maksymalnie ok. 963,95 mln zł brutto (tj. ok. 783,7 mln zł netto) na "Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn.: Rozbiórka, przebudowa, rozbudowa i budowa obiektu budowlanego pn.: linia kolejowa nr 104 Chabówka - Nowy Sącz na odc. E". Udział Torpolu w konsorcjum wynosi ok. 76%.

Wynagrodzenie konsorcjum w ramach umowy wynosi ok. 963,95 mln zł brutto (tj. ok. 783,7 mln zł netto), w tym wynagrodzenie za realizację zakresu podstawowego 951 mln zł brutto (tj. ok. 773,17 mln zł netto) oraz za ewentualną realizację prawa opcji nr 1 wynosi 4,45 mln zł brutto (tj. ok. 3,6 mln zł netto), a za realizację prawa opcji nr 2 wynosi 8,5 mln zł brutto (tj. ok. 6,9 mln zł netto), czytamy w komunikacie.

Termin realizacji inwestycji wynosi 30 miesięcy od daty podpisania umowy dla zamówienia podstawowego i 24 miesiące dla zamówienia wynikającego z ewentualnego prawa opcji. Okres gwarancji jakości określony został na 72 miesiące, podano także.

Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2014 roku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 084,82 mln zł w 2022 r.

(ISBnews)