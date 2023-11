Szykująca się do przejęcia władzy koalicja zarzeka się, że odblokuje pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. Gra toczy się o niebagatelną kwotę 158 mld zł, z czego 106 mld zł to będą dotacje, a ok. 52 mld zł – preferencyjne pożyczki. Najpewniej pod koniec roku dostaniemy jedynie 5 mld zł zaliczki w ramach mechanizmu REPowerEU. Na odblokowanie całego KPO możemy poczekać przynajmniej kilka miesięcy. I tu pojawia się problem, bo Komisja Europejska wymaga, by przyznane z KPO środki były przeznaczone na inwestycje, które zakończą się do 31 sierpnia 2026 r. W tym terminie może się nie udać zdążyć z wieloma planowanymi przedsięwzięciami.

