We wtorek w Baranowie odbyło się kolejne posiedzenie Rady Społecznej do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego z udziałem Horały oraz przedstawicieli spółki CPK, w tym jej prezesa Mikołaja Wilda.

Radę tworzą przedstawiciele gmin: Baranów, Teresin i Wiskitki - miejscowości, na terenie których ma być zlokalizowany CPK. Rada Społeczna ma m.in. doradzać pełnomocnikowi rządu ds. CPK i spółce celowej CPK "w sprawach istotnych dla społeczności lokalnych"

"Trwają prace legislacyjne nad projektem nowelizacji ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, które umożliwią przyspieszenie procedur niezbędnych do zaprojektowania i budowy inwestycji lotniskowych i kolejowych Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz uruchomienia jeszcze w tym roku procedury dobrowolnego nabywania nieruchomości" - zapowiedział podczas posiedzenia Rady Społecznej Horała.

Wiceminister przekazał, że w założeniach nowelizacji specustawy znalazły się niektóre postulaty zgłaszane przez mieszkańców podczas wcześniejszych posiedzeń Rady Społecznej. "Tym samym wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Baranowa, Teresina i Wiskitek" - powiedział Horała.

Jak przekazała PAP spółka, w projekcie zaproponowano m.in. zwiększenie grupy nieruchomości zamiennych poza wykaz wskazany w ustawie.

Reklama

"Rolnicy chcący kontynuować działalność zyskają możliwość pozyskiwania nieruchomości z całej Polski - również spoza regionu objętego wykazami nieruchomości" - przekazała spółka.

Ponadto proponuje się umożliwienie ogłaszania przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) przetargów przeznaczonych tylko dla osób zbywających nieruchomość na rzecz CPK.

Kolejne rozwiązanie, to możliwość przedłużenia okresu wydania nieruchomości w wyniku decyzji lokalizacyjnej ponad ustawowych 120 dni (w przypadku podpisania stosownego porozumienia ze spółką CPK).

"Tryb ten będzie stosowany tylko wobec mieszkańców, których obejmie proces wywłaszczenia, czyli nie dojdą ze spółką CPK do porozumienia w ramach programu dobrowolnego nabywania nieruchomości" - tłumaczy spółka.

Horała wyraził nadzieję, że zdecydowana większość transakcji odbędzie się w trybie dobrowolnych wykupów, bez konieczności wywłaszczeń.

Inna propozycja zakłada zaoferowanie osobom zbywającym zabudowane nieruchomości na rzecz CPK dopłaty ponad wartość rynkową w ramach specjalnego świadczenia w wysokości co najmniej 50 tys. zł.

"Naszym celem jest to, żeby program dobrowolnych nabyć został ukształtowany w sposób, który będzie odpowiadał na potrzeby zgłaszane przez Radę Społeczną" – zapewnił Horała.

Projekt przewiduje także uruchomienie mechanizmu, który zagwarantuje właścicielom nieruchomości udział w przyszłych zyskach wynikających z przeznaczenia nieruchomości na cele komercyjne.

"Planowane rozwiązanie jest takie, że 50 proc. wzrostu wartości nieruchomości trafi do byłego właściciela, a pozostała część zostanie wykorzystana na inwestycje zwiększające jej wartość (np. jej uzbrojenie)" - tłumaczy spółka.

Kolejne rozwiązanie to zwiększenie transparentności etapu wyceny nieruchomości. "Według projektu nowelizacji, ekspertyza rynku nieruchomości będzie opiniowana przez zespół ekspercki przy udziale przedstawicieli gmin terenu inwestycji (Baranowa, Teresina i Wiskitek) oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP)" - wyjaśnia spółka.

Spółka przyznaje, że nie wszystkie proponowane przez Radę Społeczną postulaty np. dotyczące zwiększenia odszkodowania w przypadku wywłaszczenia o dodatkowe elementy, takie jak np. utracone korzyści są możliwe do zastosowania. "Te same zasady wywłaszczeń dotyczą wszystkich inwestycji w Polsce" - wskazano.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. CPK jest w 100 proc. własnością Skarbu Państwa, zaliczając się do spółek strategicznych z punktu widzenia interesów kraju. Zgodnie z zapowiedziami sam port powinien być zbudowany do końca 2027 r.