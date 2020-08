W najważniejszym porcie lotniczym w Polsce – na warszawskim Lotnisku Chopina – powoli odradza się ruch pasażerski. W lipcu obsłużono tam 444 tys. podróżnych. To wprawdzie o ok. trzy czwarte mniej niż w miesiącach wakacyjnych zeszłego roku, ale za to widać spore odbicie po wiosennej zapaści, kiedy w czasie uziemienia większości samolotów ruch był śladowy. W kwietniu na Okęciu obsłużono tylko 13 tys. podróżnych, w maju zaledwie 6 tys., a w czerwcu 46 tys.

Władze portu oraz linie lotnicze przekonują, że w czasie pandemii koronawirusa podróżowanie samolotami należy do najbezpieczniejszych, aczkolwiek trzeba liczyć się z obostrzeniami i nowymi zasadami. Warto je poznać i uwzględnić zarówno przy planowaniu podróży, przy odprawie na lotnisku, a także na pokładzie samolotu.

– Ruch lotniczy jest wznawiany, Polacy mają ponownie możliwość podróżowania, czy to w celach biznesowych, czy turystycznych. Musimy jednak pamiętać, że sposób podróżowania się zmienił. Dla naszego wspólnego bezpieczeństwa przestrzegajmy obowiązujących zasad sanitarnych – mówi Piotr Rudzki, rzecznik warszawskiego Lotniska Chopina. – Przed wyjazdem upewnijmy się też, że mamy wszystkie wymagane dokumenty. Podróżując do niektórych państw, musimy np. mieć wyniki badań czy wypełnione określone formularze. Zachęcamy do sprawdzania rządowych stron, aby dowiedzieć się, jakie są aktualne wymogi sanitarne w kraju, do którego podróżujemy – dodaje.

Reklama

Co nas czeka w samolocie LOT?

• LOT zachęca do odprawy online, tak, aby maksymalnie skrócić czas pobytu w strefie odpraw.

• Wejście na pokład oraz jego opuszczenie po przylocie odbywa się w ściśle określonej kolejności według numeru zajmowanego miejsca.

• Na pokład można zabrać bagaż podręczny o wymiarach 55/40/23 cm.

• W czasie lotu pasażerowie mają obowiązek zasłaniania ust i nosa.

• Maseczki i rękawiczki ma także personel pokładowy, który dodatkowo został przeszkolony z najnowszych procedur medycznych.

• Serwis dla podróżnych został zmodyfikowany tak, aby ograniczyć kontakt z personelem. Napoje i przekąski serwowane są w indywidualnych opakowaniach.

• Pasażerowie podczas lotu mają do dyspozycji chusteczki lub żele antybakteryjne.

• Wprowadzona została e-prasa, dostępna dla wszystkich pasażerów. Przewoźnik w ofercie ma ponad tysiąc tytułów periodyków z całego świata.

• We wszystkich samolotach wykorzystywane są filtry typu HEPA (High Efficiency Particulate Air), które zabezpieczają przed 99,99 proc. bakterii i wirusów oraz unoszących się w powietrzu pyłów i cząstek stałych.

• Samoloty regularnie są dokładnie dezynfekowane specjalnym środkiem biobójczym.

Różnice w zasadach i wymogach wprowadzonych przez inne linie lotnicze dotyczą przede wszystkim zasad przewożenia bagażu podręcznego. Niektórzy przewoźnicy zakazują wnoszenia czegokolwiek na pokład poza torebkami czy zakupami zrobionymi w strefach wolnocłowych. W niektórych liniach personel mierzy pasażerom temperaturę na pokładzie.

Państwa mają swoje ograniczenia

• Zasady przyjazdu i podróżowania po konkretnych krajach trzeba dokładnie sprawdzić przed wyjazdem. Informacje dostępne są na stronie internetowej polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych (msz.gov.pl) lub na rządowych stronach poszczególnych państw.

– Przykładowo władze greckie wprowadziły bezwzględny obowiązek zarejestrowania swojego pobytu na stronie https://travel.gov.gr/#/. Dotyczy to wszystkich osób wjeżdżających do Grecji. Po wypełnieniu odpowiedniego formularza zostanie wygenerowany kod QR, który należy okazać przy przekraczaniu granicy. Za niedopełnienie tego obowiązku grozi grzywna w wysokości 500 euro.

– Udając się na Islandię, trzeba mieć aktualny, negatywny wynik badań na COVID-19 lub trzeba poddać się kwarantannie. Wkrótce obowiązek posiadania wyniku badań wprowadzi też Egipt.

Czego możemy się spodziewać na lotnisku?

• W terminalu trzeba pojawić odpowiednio wcześniej. Lepiej zarezerwować sobie o 30 minut więcej niż mówi przewoźnik. Przykładowo, w przypadku rejsów europejskich port zaleca przyjazd 2,5 godz. przed odlotem.

• Ważne jest, że do terminalu mogą wejść tylko pasażerowie z biletami lub interesanci, czyli np. ci, którzy chcą kupić bilet. Osoby odprowadzające wpuszczane są do środka tylko wtedy, jeśli towarzyszą osobom niepełnoletnim lub niepełnosprawnym.

• W terminalu na Okęciu otwartych jest mniej drzwi niż dawniej. Na poziomie odlotów dostępne są cztery wejścia, a ze strefy przylotów można wydostać się dwoma wyjściami.

• Przy wejściu do terminalu każdy ma sprawdzaną temperaturę ciała za pomocą kamery termowizyjnej.

• W budynku obowiązuje nakaz zasłaniania nosa i ust. Jest ściśle egzekwowany zwłaszcza w czasie kontroli bezpieczeństwa. Dla zapominalskich przygotowano przed terminalem specjalne automaty, w których można nabyć maseczki, rękawiczki czy żele antybakteryjne.

• Władze portu proszą o zachowanie dystansu między podróżnymi i częste mycie lub dezynfekowanie rąk. W budynku rozstawione są dystrybutory z płynem antybakteryjnym.

• Do minimum ograniczona została możliwość kontaktu z pracownikami portu. Pasażerowie np. samodzielnie skanują swoje karty pokładowe przed wejściem do samolotu.

• Podróżni nie ustawiają się w kolejkach przed bramkami (gateami). Wyczytywani są w kolejności przydzielonych miejsc w odpowiednich rzędach.

• W autobusach podwożących podróżnych do samolotu podobnie jak w komunikacji miejskiej obowiązują limity. Dostępna jest połowa łącznej liczby miejsc siedzących i stojących. Pasażerowie nie muszą jednak czekać na autobus, bo dzięki zmniejszonemu ruchowi samolotów, działające na lotnisku firmy mogą każdy rejs obsłużyć większą liczbą pojazdów.

• Nieco inaczej traktowani są przylatujący spoza strefy Schengen, czyli np. z Wielkiej Brytanii, Turcji czy Ukrainy. Podobnie, jak pozostali pasażerowie, na pokładzie wypełniają karty lokalizacyjne. Dodatkowo mierzona jest im także temperatura.

• Wszyscy oczekujący na przylatujących czekają przed terminalem.

Dokąd nie polecimy?

• Na stronie internetowej naszego Ministerstwa Spraw Zagranicznych znajdziemy także bieżące informacje o tym, do których krajów obowiązuje zakaz lotów z Polski. Obecne rozporządzenie w tej sprawie obowiązuje do 1 września. Po tym terminie na czarną listę zakazanych państw mają trafić kolejne. W projekcie nowego rozporządzenia przewiduje się, że zakaz lotów obejmie m.in. Hiszpanię, Belgię, Rumunię, Maltę czy Albanię.

KRS

partner