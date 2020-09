Zgodnie z rekomendacjami Głównego Inspektoratu Sanitarnego, opracowanymi we współpracy z Urzędem Lotnictwa Cywilnego, od dziś na teren Terminala Lotniska Chopina mogą wejść już osoby, które chcą pożegnać podróżnych lub przywitać przylatujących bliskich, jak również wszyscy, którzy mają ochotę skorzystać z usług lotniskowych sklepów lub punktów gastronomicznych. Pamiętać jednak trzeba o obowiązujących zasadach dotyczących poruszania się po Terminalu oraz o przestrzeganiu obostrzeń sanitarnych.

Wymóg mierzenia temperatury

Wszystkim osobom wchodzącym do Terminala będzie mierzona temperatura przy użyciu kamer termowizyjnych. Osoby z objawami zarażenia koronawirusem (np. podwyższona temperatura ciała – 38 st. C i powyżej), które zostaną zidentyfikowane przez służby lotniskowe, nie zostaną wpuszczone na teren lotniska. Osobom, które mają objawy chorobowe, nie zaleca się przyjeżdżania na lotnisko.

Obowiązek zakrywania ust i nosa

Osoby wchodzące na teren Terminala zobowiązane są do zasłaniania ust i nosa, aż do momentu opuszczenia budynku lotniska. Na terenie lotniska dopuszczalne jest stosowanie maseczek lub przyłbic.

Utrzymany zostaje również obowiązek zachowania odpowiedniego dystansu, zwłaszcza w strefach kolejkowania. Ułatwi to odpowiednie oznakowanie w terminalu.

Nowe zasady poruszania się po Terminalu

Osoby odprowadzające i pasażerowie mogą skorzystać z trzech wejść do budynku w strefie CDE i jednego w strefie AB na poziomie odlotów. Dla osób wychodzących dostępnych będzie po jednym wyjściu w strefie CDE i AB.

Na poziomie przylotów znajduje się po jednym wejściu w każdej ze stref, jak również po jednym osobnym wyjściu.

Co ważne, wewnątrz Terminala pozostaje wstrzymana możliwość poruszania się pomiędzy poziomami odlotów i przylotów , zgodnie z wytycznymi EASA (ang. European Union Aviation Safety Agency) oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Do dyspozycji pasażerów pozostają windy i klatki schodowe na zewnątrz budynku.

Łącznik ze stacji kolejowej do Terminalu wciąż pozostaje wyłączony z użytku.

Wejście dla pracowników lotniska dostępne jest na poziomie przylotów – Przyloty 1.

Najbliższy czynny taras widokowy ponownie w Warszawie

Specjalnie z myślą o fanach lotnictwa ponownie został uruchomiony taras widokowy. Czynny jest w godzinach 6.00–22.00. Na tarasie obowiązują ogólnie przyjęte zasady sanitarne – obowiązek zakrywania nosa i ust, jak również zalecana jest dezynfekcja dłoni. W tym celu dostępne są dozowniki z płynem antybakteryjnym.

Ponadto w strefie zastrzeżonej uruchomione zostały palarnie. Ze względów epidemicznych jednorazowo w strefach dla palaczy może przebywać tylko jedna osoba.

Sytuacja lotniska w związku z koronawirusem

Terminal lotniska dla osób niebędących pasażerami był zamknięty od momentu wprowadzenia ograniczeń w ruchu lotniczym, czyli od połowy marca. Regularny ruch pasażerski wstrzymany był do końca września. Od początku czerwca stopniowo powraca, zarówno krajowy, jak i międzynarodowy.

W sierpniu 2020 r. z usług stołecznego portu skorzystało 653 tys. pasażerów, co oznacza spadek o 66,3 proc w porównaniu do sierpnia 2019 r. W ubiegłym miesiącu na Lotnisku Chopina wykonano 7,3 tys. pasażerskich operacji lotniczych – jest to o 57,1 proc. mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Od początku 2020 r. w ruchu międzynarodowym największe polskie lotnisko obsłużyło łącznie 3,828 mln osób (spadek o 66,2 proc.), zaś w krajowym 446 tys. (spadek o 61 proc.). Regularne połączenia rejsowe wybrało 2,944 mln podróżnych (spadek o 67 proc.), niskokosztowe – 796 tys. (spadek o 62,7 proc.), natomiast czartery – 534 tys. osób (spadek o 64,8 proc.). Większość pasażerów – 60,3 proc. – podróżowała w strefie Schengen.

Od początku roku na pokładach wszystkich statków powietrznych podróżujących do i z Lotniska Chopina przewieziono 47 006 ton ładunków (spadek o 23,8 proc.). Przewóz poczty wyniósł 4 255 ton (spadek o 60 proc.).

Nowa lista krajów z zakazem lotów

• Od 16 września obowiązuje nowa lista krajów objętych zakazem lotów do Polski. Znalazły się na niej: Argentyna, Bahamy, Belize, Boliwia, Bośnia i Hercegowina, Chile, Czarnogóra, Brazylia, Bahrajn, Francja, Gwatemala, Hiszpania, Honduras, Irak, Izrael, Katar, Kolumbia, Kostaryka, Kuwejt, Liban, Libia, Malediwy, Mołdawia, Namibia, Panama, Paragwaj, Peru, Republika Zielonego Przylądka, Surinam, Stany Zjednoczone Ameryki.

Zakaz jest podyktowany aktualną sytuacją epidemiczną w tych krajach i obowiązuje do 29 września.

