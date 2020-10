Od 12 grudnia do 6 stycznia należąca do spółki Air Canada linia lotnicza Jetz uruchomi połączenia obsługiwane przez luksusowe samoloty dedykowane pasażerom klasy biznes. Z Montrealu, Toronto i Vancouver, będzie można polecieć do popularnych w Ameryce miejsc zimowego wypoczynku jak Barbados, Cancun, Fort Myers i Palm Springs. Ceny biletów będą oscylowały na tych samych poziomach co zwykłe ceny biletów w klasie biznes.

Cztery samoloty Airbus A319 są zazwyczaj czarterowane przez zespoły sportowe, zespoły muzyczne i najbogatszych klientów korporacyjnych. Trwająca właśnie pandemia całkowicie je uziemiła. Każdy z samolotów ma zaledwie 58 foteli, czyli o połowę mniej miejsc niż w zwykłych maszynach czarterowych Air Canada. Odstęp między siedzeniami wynosi od 42 do 49 cali (odległość ponad 1 metra). W klasie ekonomicznej odległość między siedzeniami to tylko 31 cali (zaledwie ok. 79 cm) i 37 cali (ok. 94 cm) w przypadku foteli w standardowej klasie biznes.

Klienci, którzy rezerwują lot z Air Canada Jetz oprócz dodatkowej przestrzeni zyskują też lepszy posiłek i otrzymają iPady z pakietem atrakcji mających dostarczyć pasażerom rozrywki w czasie lotu. Dodatkowo mniejsza liczba pasażerów, powoduje, że czas wejścia i zejścia z pokładu są również krótsze. Podróżujący w grupie mogą spędzić lot siedząc wokół stołu na czterech fotelach ustawionymi naprzeciw siebie.

Linia lotnicza Air Canada Jetz planuje powtórkę akcji promocyjnej w marcu 2021 roku.