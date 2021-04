Jak napisano w komunikacie CPK, zakończyło się postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko członka zarządu w spółce Centralny Port Komunikacyjny. Decyzją Rady Nadzorczej od 9 kwietnia 2021 r. za budowanie relacji z otoczeniem, działania wizerunkowe, gospodarkę nieruchomościami oraz strategię marketingową będzie odpowiadał Patryk Felmet. Zmiana ta, zaznaczono, oznacza zmniejszenie liczebności zarządu względem początku roku.

"Wchodzimy w kolejny etap programu CPK. Choć jego zasięg jest ogólnopolski, koncentrujemy się na mieszkańcach regionu otaczającego przyszły Port Solidarność. Dlatego planujemy intensyfikację kontaktów, uzgodnień i konsultacji z lokalnymi społecznościami. Jednocześnie widzimy, że nasz projekt zatacza coraz szersze kręgi. Dlatego też musimy zintensyfikować działania biznesowo-wizerunkowe i więcej energii przeznaczyć na budowanie relacji z przedstawicielami rynków finansowych" – tłumaczy, cytowany w komunikacie, prezes CPK Mikołaj Wild.

Wyjaśniono, że do tej pory marketing, komunikacja i relacje z otoczeniem inwestycji oraz gospodarka nieruchomościami były rozdzielone. Po odejściu odpowiadających za nie osób, Patryka Demskiego oraz Sylwii Matusiak, kompetencje te zostały skoncentrowane w jednym stanowisku.

"Dzięki temu możliwe było zmniejszenie liczebności zarządu – w ciągu 2 miesięcy liczba członków zarządu została zredukowana z pięciu do czterech" - poinformowano.

Zgodnie z komunikatem, Patryk Felmet do tej pory zajmował się marketingiem m.in. Portu Gdańsk, gdzie odpowiadał za promowanie wizerunku Portu oraz jego kontrahentów na arenie międzynarodowej. Otworzył pierwsze w historii polskich portów biuro handlowe na innym kontynencie – w Azji, współpracował z przedstawicielami branży transportowej z m.in. Afryki, Europy Zachodniej czy obu Ameryk.

Później, jako szef marketingu Grupy Lotos – jednego z największych reklamodawców w Polsce – zarządzał wielomilionowymi budżetami reklamowo-sponsoringowymi. CPK wskazuje, że był odpowiedzialny nie tylko za realizację strategii marketingowej czy kampanie wizerunkowe, ale także za intensywne wsparcie m.in. sprzedaży na stacjach Lotosu w okresie pandemii oraz szeroko zakrojone działania z zakresu CSR.

Jednym z pierwszych zadań na nowym stanowisku będzie właśnie wdrożenie planu działań społecznych, które pozwolą na zacieśnienie relacji między CPK i mieszkańcami - zapowiada CPK.

Według Felmeta, cytowanego w informacji, gospodarka nieruchomościami na tym etapie projektu ma kluczowe znaczenie – zarówno na poziomie społecznym, inwestycyjnym, jak i budowlanym.

"Te obszary się przenikają, dlatego to wielkie wyzwanie na wielu polach – operacyjnym, legislacyjnym i wizerunkowym. CPK potrzebuje pewnego rodzaju +Reason To Believe+ wśród interesariuszy krajowych, ale także mocnej komunikacji na arenie globalnej. Budowanie relacji biznesowych na międzynarodowym poziomie to skomplikowany proces, ale zawsze podrzędny wobec planowania i realizacji działań, które zaspokoją oczekiwania lokalnych społeczności" - tłumaczy nowy członek zarządu CPK.

Jak podkreślił, społeczne zaangażowanie CPK jest jednym z najważniejszych elementów tej inwestycji. "CPK ma powstać zgodnie z zasadą +myśl globalnie, działaj lokalnie+” – zaznaczył Felmet.

Nowy szef marketingu CPK jest absolwentem m.in. międzynarodowego programu The Chartered Institute of Marketing oraz London School of Public Relations. Posiada dyplom Executive MBA, studiów prowadzonych przez Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. (PAP)

Autor: Marcin Musiał