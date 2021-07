Po kilku miesiącach wyraźnego zastoju porty lotnicze znowu zapełniają się pasażerami. Najnowsze dane Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP) pokazują, że po słabym maju, w czerwcu na lotniskach w całym kraju odnotowano wyraźne ożywienie ruchu. Liczba startów i lądowań maszyn pasażerskich wzrosła z 12 do 21 tys. To jednocześnie trzy razy tyle co w lutym, który był najgorszym miesiącem pod tym względem w tym roku.