Konflikt szefostwa PAŻP z kontrolerami na lotnisku Gdańsk Rębiechowo narasta od kilku tygodni i nie widać jego końca. W ostatnich dniach mamy tam do czynienia ze strajkiem włoskim. Prawie połowa z 21 zatrudnionych kontrolerów zbliżania wzięła zwolnienia lekarskie. Najgorzej sytuacja wyglądała w ostatnią niedzielę, kiedy to przez brak odpowiedniej obsady doszło do kilku trwających godzinę przerw w funkcjonowaniu lotniska. W efekcie spora część samolotów lądowała z opóźnieniem, a jedna z maszyn musiała zostać przekierowana na lotnisko w Łodzi. W tym tygodniu z powodu braku odpowiedniej liczby pracowników port jest zamykany w środku nocy, w godz. 2–4. W tym czasie nie ma jednak żadnych regularnych połączeń.