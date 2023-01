"Wizz Air rozpoczął swoją działalność w Polsce w maju 2004 roku i przewiózł dotychczas ponad 90 mln pasażerów. W 2023 roku flota Wizz Air w Polsce będzie składać się z 29 nowoczesnych maszyn typu Airbus. Wizz Air pozostaje bardzo zaangażowany w działalność na Lotnisku Chopina w Warszawie, a także na lotnisku w Katowicach, jak i w całej Polsce, oferując swoim pasażerom doskonałe usługi w połączeniu z niskimi taryfami. Wraz z najnowszą trasą z Katowic Wizz Air oferuje obecnie z Polski 183 trasy do 28 krajów, oferując ponad 12 mln miejsc w sprzedaży do/z Polski w 2023 roku" - czytamy w komunikacie.

Reklama

Na Lotnisku Chopina w Warszawie linie oferują w tym roku blisko 4 mln miejsc w sprzedaży na 58 kierunkach. Dodanie 10. samolotu na Lotnisku Chopina planowane na maj bieżącego roku przyczyni się do zwiększenia floty przewoźnika w Warszawie. Tego lata Wizz Air zwiększy również częstotliwość na 16 trasach z Warszawy, w tym do Alicante, Brukseli, Larnaki i do Palmy (na Majorce). Ponadto lato 2023 to 6 nowych miejsc docelowych ze stolicy Polski: Bilbao, Leeds, Madera, Walencja, Wenecja Marco Polo i Sewilla, wymieniono.

Reklama

"Z radością ogłaszamy dziś dalszy rozwój siatki połączeń Wizz Air na Lotnisku Chopina w Warszawie, gdzie pozostajemy numerem jeden wśród ultra niskokosztowych linii lotniczych, a także w Porcie Lotniczym Katowice, gdzie również szybko się rozwijamy. Wierzymy, że zwiększenie częstotliwości i dodanie nowej ekscytującej trasy z Katowic do Erywania w Armenii dzięki naszym niskim taryfom może sprawić, że podróże staną się jeszcze bardziej dostępne dla wszystkich pasażerów i pomogą zaplanować fascynujące wakacje" - skomentowała network officer Evelin Jeckel, cytowana w materiale.

Wizz Air to europejska ultraniskokosztowa linia lotnicza, obsługująca flotę samolotów Airbus A320 i A321. W roku finansowym 2022 miała 27,1 mln pasażerów.

(ISBnews)