Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł 0,11 proc. do 24.774,30 pkt.

S&P 500 zwyżkował o 0,08 proc. do 2.682,62 pkt.

Nasdaq Comp. poszedł w górę o 0,04 proc. do 6.939,34 pkt.

Liderami zwyżek były w środę spółki z sektora nieruchomości, użyteczności publicznej oraz telekomy. Spadały natomiast notowania firm z branży paliwowej.

Końcówka roku nie wypada najlepiej dla Apple. Kurs spółki tracił 0,3 proc., po spadku o 2,5 proc. dzień wcześniej. Rynek negatywnie przyjął raporty analityków z tego tygodnia, którzy obniżyli prognozy wolumenu dostaw na I kw. 2018 rok najnowszego modelu iPhone X. Tajwańska prasa informuje za źródłami, że Apple obniżył swoje szacunki sprzedaży tego modelu smartfona na przyszły kwartał do 30 mln sztuk z 50 mln.

Użytkownicy iPhone'ów złożyli w amerykańskich sądach pozwy przeciwko Apple, oskarżając firmę o celowe spowalnianie działania starszych modeli tego telefonu, by oszczędzać nieprawidłowo działające lub rozładowane baterie. Konsumenci twierdzą, że Apple chciał zamaskować defekty baterii.

W grudniu odnotowano spadek zaufania amerykańskich konsumentów. Mierzący je indeks Conference Board wyniósł 122,1 pkt. wobec 128,6 pkt. miesiąc wcześniej. Oczekiwano 128,0 pkt. Wzrost zanotowano natomiast w komponencie oceny zaufania bieżącego - tutaj indeks wyniósł 156,6 pkt. wobec 154,9 pkt. w listopadzie.

Liczba umów na sprzedaż domów, podpisanych w listopadzie przez Amerykanów wzrosła o 0,2 proc. miesiąc do miesiąca. Rynek oczekiwał spadku 0,5 proc. mdm, po wzroście o 3,5 proc. w październiku.

Spadki notuje naftowa, której ceny opuszczają 2,5-letnie szczyty. Baryłka WTI w dostawach na luty w Nowym Jorku jest wyceniana po 59,7 USD, po zniżce o 0,4 proc. Brent w dostawach na luty w Londynie tanieje o 0,5 proc. do 66,7 USD za baryłkę.

Inwestorzy realizują zyski po mocnej zwyżce notowań we wtorek, wywołanej wybuchem rurociągu w Libii, transportującego surowiec do terminalu Es Sider. Przez tydzień (tyle ma zająć naprawa sieci przesyłowej) na rynek nie będzie trafiać tą drogą 70-100 tys. baryłek ropy dziennie.

W połowie grudnia dzienna produkcja ropy w Libii wynosiła 1,08 mln b/d wobec 950 tys b/d w środę.

We wtorek ropa WTI na NYMEX zdrożała o 2,6 proc., do 59,97 USD za baryłkę. W trakcie sesji surowiec zwyżkował powyżej 60 dolarów za baryłkę - do 60,01 USD - po raz pierwszy od czerwca 2015 r.

Powoli do użytku oddawane są kolejne partie systemu rurociągów Forties, transportujące ropę z Morza Północnego. Na początku grudnia dostawy ropy tym systemem zostały wstrzymane z uwagi na mechaniczne uszkodzenie rury w jednym miejscu. Dziura jest już załatana i w jej okolicach prowadzone są testy ciśnieniowe. (PAP)