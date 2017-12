Według niego rozpoczęcie realizacji dostawy planowane jest na pierwszy kwartał 2020 roku.

Jak głosi komunikat SSM, obsługą baterii będzie się zajmował personel turecki, a nie rosyjscy doradcy. Dodaje, że zawarta umowa zawiera klauzule dotyczące współpracy technicznej i projektowej.

Negocjacje w sprawie zakupu od Rosji jej najnowocześniejszych rakiet przeciwlotniczych S-400 Turcja prowadziła od ponad roku. Zdaniem USA i niektórych innych państw członkowskich NATO było to przejawem lekceważenia zasad współpracy sojuszniczej. Zwracano przy tym uwagę, że S-400 nie nadają się do zintegrowania z systemami obronnymi NATO - na co Turcja odpowiadała, że Sojusz Północnoatlantycki nie przedstawił jej korzystnej cenowo alternatywy dla rosyjskich rakiet.

>>> Czytaj też: Francuzi pozwą Polskę za caracale