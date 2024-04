Nowa polityka obronna Szwecji. 2,6 proc. PKB na armię

Rząd Szwecji postanowił zrewidować politykę obronną państwa. 26 kwietnia Komitet ds. Gotowości Obronnej, działający przy szwedzkim parlamencie, ogłosił, że do 2030 roku wydatki na obronność wzrosną do 2,61 proc. PKB. Ustalono też, że armia powinna posiadać cztery brygady oraz należy zwiększyć obowiązkowy pobór do wojska.