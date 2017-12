Jak podała GDDKiA, po odcinku Mężenin–Jeżewo kierowcy jadą zgodnie z tymczasową organizacją ruchu, która ma obowiązywać do zakończenia wszystkich robót i uzyskania niezbędnych pozwoleń, co powinno nastąpić w pierwszych miesiącach 2018 r.

Wokół ciągu głównego będą prowadzone jeszcze prace wykończeniowe, w związku z czym prędkość będzie ograniczona do 100 km/h, a miejscami mogą pojawiać się utrudnienia i dodatkowe ograniczenia związane z wykonywanymi robotami.

Odcinek od Mężenina do Jeżewa połączył funkcjonujący już 40-kilometrowy fragment S8 od granicy województwa do Mężenina, z użytkowanym 24-kilometrowym odcinkiem od Jeżewa do Białegostoku.

Wartość kontraktu na roboty dla odcinka Mężenin-Jeżewo to 471,5 mln zł, w tym dofinansowanie unijne to 231 mln zł.(PAP)

autor: Mariusz Polit