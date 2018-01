BGK: ostatnia transza dofinansowania kredytów w programie MdM

Źródło: PAP

We wtorek Bank Gospodarstwa Krajowego udostępnił ostatnią transzę na dofinansowanie kredytów mieszkaniowych w ramach programu Mieszkanie dla Młodych (MdM). Do rozdysponowania zostało 381 mln zł, co - według analityków - może wystarczyć dla ok. 16 tys. kredytobiorców.