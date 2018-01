We wtorek w Olsztynie podsumowano ubiegłoroczną realizację inwestycji drogowych i kolejowych oraz podano plany dotyczące budowy infrastruktury na ten rok.

Wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki podał, że w ubiegłym roku zmodernizowano 86 kilometrów dróg gminnych i 52 km dróg powiatowych. Remonty kosztowały 98 mln zł, połowę stanowiło dofinansowanie z budżetu państwa.

"Dla społeczności lokalnych drogi lokalne powiatowe i gminne są bardzo ważne, ponieważ to nimi ludzie przemieszczają się codziennie do szkół i do pracy. Program modernizacji dróg lokalnych cieszy się dużym zainteresowaniem" - dodał.

Dyrektor oddziału olsztyńskiego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) Mirosław Nicewicz podkreślił, że wartość realizowanych dróg ekspresowych i obwodnic w ub. roku to 2,9 mld zł, a łączną długość wybudowanych tras to 75 km.

Wartość wszystkich toczących się na drogach krajowych regionu inwestycji to blisko 4,4 mld zł. "W 2017 roku kontynuowano prace na kontraktach zawartych w 2015 i 2016. Są to odcinki S7 Nidzica Północ - Nidzica Południe, Nidzica Południe- Napierki, Ostróda Południe - Rychnowo, Ostróda Północ -Ostróda Południe wraz z obwodnicą Ostródy a także na drodze S51 Olsztyn-Olsztynek, południowej obwodnicy Olsztyn - Olsztyn Wschód - Olsztyn-Południe oraz na drodze krajowej 16 południowej obwodnicy Olsztyna - Olsztyn Zachód - Olsztyn-Południe"- mówił Nicewicz.

Przypomniał, że podpisano umowy na zaprojektowanie i wybudowanie odcinków S7 realizowanej przez olsztyński oddział GDDKiA na terenie Mazowsza Napierki-Mława i Mława-Strzegowo.

Podkreślił, że w kwietniu tego roku spodziewane jest zakończenie prac nad koncepcją programową dla odcinka drogi krajowej 16 Borki Wielkie wraz z obwodnicą Mrągowa, prowadzącą na Wielkie Jeziora Mazurskie. Pozwoli to na ogłoszenie przetargu na zaprojektowanie i budowę tej drogi jeszcze w tym roku.

Podsumowując inwestycje kolejowe prezes PKP PLK Ireneusz Merchel powiedział, że mijający rok był czasem podpisywania umów i rozpoczynania prac budowlanych.

Obecnie wartość prac budowlanych na kolei wynosi 26 mld zł, wykonano już prace warte 5 mld zł, a zadania o wartości 9 mld zł są w trakcie procedur przetargowych - dodał.

Zapowiedział, że na Warmii i Mazurach prowadzone będą prace na odcinkach Olsztyn-Działdowo. Remont trasy pozwoli na rozwinięcie prędkości przez pociągi do 140 km/h. Prace, które zakończą się w 2019 r. pozwolą na skrócenie podróży pociągiem z Olsztyna do Warszawą do 2 godz.

Merchel przypomniał, że modernizacja tras kolejowych prowadzona będzie także we wschodniej części regionu między Szczytnem a Ełkiem oraz Ełkiem a Korszami. Dzięki modernizacji tras kolejowych pociągi będą jeździć z prędkością do 120 km/h; odbudowane zostaną stacje Spychowo i Drygały i zmodernizowany dworzec w Szczytnie.

Obecny na konferencji były wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit powiedział, że modernizacja infrastruktury kolejowej i drogowej wpływa realnie na rozwój regionu. "To jest pewien rozpęd, już czujemy skutki tych zmian infrastrukturalnych. Na Warmii i Mazurach lokuje się znacznie więcej przemysłu. Mamy więcej miejsc pracy, wzrastają wynagrodzenia. To nie są obietnice, ale twarde fakty" - dodał.

>>> Czytaj też: Rosja pobiła surowcowy rekord. Tak dużo ropy nie wydobywano od czasu upadku ZSRR