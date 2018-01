Bricks Acquisitions ma zgodę UOKiK na przejęcie kontroli nad Robygiem



Warszawa, 04.01.2018 (ISBnews) - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wyraził zgodę na przejęcie kontroli nad Robyg przez Bricks Acquisitions Limited w związku z ogłoszonym wezwaniem na 100% akcji Robyg po 3,55 zł/szt., poinformował wzywający.

"Wzywający otrzymał decyzję prezesa UOKiK o udzieleniu bezwarunkowej zgody na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez wzywającego kontroli nad spółką, co oznacza ziszczenie się warunku prawnego zastrzeżonego w punkcie 29 treści wezwania" - czytamy w informacji.

Bricks Acquisitions Limited, podmiot pośrednio należący do Goldman Sachs Group, ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 289 401 199 akcji spółki Robyg, w związku z planowanym nabyciem 100% akcji spółki po cenie 3,55 zł za sztukę. Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów na akcje - 2 stycznia 2018 r., termin zakończenia przyjmowania zapisów na akcje - 2 lutego 2018 r.

Robyg to deweloper realizujący inwestycje w Warszawie i Gdańsku, notowany na rynku głównym warszawskiej giełdy od listopada 2010 roku. Kontraktacja mieszkań w 2016 roku wyniosła 2 957 lokali.

(ISBnews)