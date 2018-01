Robyg

Robyg zakontraktował w Warszawie i Gdański ok. 3 470 lokali w 2017 r. (po uwzględnieniu rezygnacji), podała spółka. "Liczba zakontraktowanych lokali w 2017 r. przez spółki z grupy kapitałowej Robyg S.A. realizującej inwestycje deweloperskie w Warszawie i Gdańsku wyniosła łącznie około 3 470 umów, po uwzględnieniu rezygnacji klientów" – czytamy w komunikacie. W 2016 roku grupa zakontraktowała 2 957 lokali.

Robyg uznał w przychodach ok. 990 lokali w IV kwartale 2017 roku, podała spółka. W całym 2017 r. uznano w przychodach powyżej 2 100 lokali. "Szacunkowa liczba lokali uznanych w przychodach w IV kwartale 2017 r. przez spółki z grupy kapitałowej Robyg S.A. (wraz z jednostkami współkontrolowanymi przez grupę) realizujące inwestycje deweloperskie w Warszawie i Gdańsku wynosi ok. 990 lokali" – czytamy w komunikacie.

Qumak

Akcjonariusze Qumaka zdecydowali o emisji do 30 mln akcji serii M bez prawa poboru, wynika z uchwał walnego.



Redan

Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych przez Grupę Redan wyniosła ok. 73 mln zł w grudniu, co oznacza spadek o 1% r/r. W ujęciu narastającym sprzedaż grupy kapitałowej Redan wyniosła ok. 615 mln zł i była niższa o ok. 0,7% licząc rok do roku.

Izostal, Stalprofil

Oferta konsorcjum Izostalu i Stalprofilu warta 93,78 mln zł netto została wybrana przez Gaz-System w przetargu na dostawy izolowanych rur stalowych dla gazociągu Tworóg-Tworzeń, podał Izostal.

Dino Polska

Sieć Dino Polska powiększyła się o 147 nowych sklepów w 2017 roku wobec 123 rok wcześniej, co oznacza wzrost o 20% r/r, podała spółka. W samym IV kwartale sieć uruchomiła 57 sklepów i według stanu na 31 grudnia 2017 liczy 775 placówek.