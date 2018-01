Elemental Holding ma list intencyjny ws. zakupu niemieckiej spółki



Warszawa, 10.01.2018 (ISBnews) - Elemental Holding podpisał list intencyjny w sprawie zakupu pakietu kontrolnego niemieckiej spółki z branży przetwarzania zużytych katalizatorów samochodowych i przemysłowych, poinformowała spółka. Elemental ma wyłączność na negocjacje do 30 kwietnia 2018 roku. Spółka, której udziały mają być przedmiotem transakcji, zbiera oraz przetwarza rocznie około 350 ton zużytych katalizatorów samochodowych i przemysłowych, generując przychody na poziomie 20 mln euro.

"Dotychczasowe akwizycje pozwoliły nam na zbudowanie pozycji konkurencyjnej w Skandynawii i Wielkiej Brytanii. Rynek niemiecki pozostaje dla nas interesujący, zwłaszcza że potencjalny partner ma umowy handlowe także na terenie Francji i Afryki" - powiedział prezes Paweł Jarski, cytowany w komunikacie.

Spółka z Niemiec pozyskuje odpady przez własną sieć zakupową na terenie Niemiec oraz w ramach umów handlowych z uprawnionymi podmiotami w krajach Europy Zachodniej (głównie Francji) i Afryki. Firma posiada zaawansowany technologicznie zakład recyklingu, wyposażony w linie do demontażu, separacji, cięcia oraz mielenia odpadów, a także profesjonalne laboratorium chemiczne, czytamy dalej.

Elemental Holding jest grupą kapitałową działającą w branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi oraz dostawcą surowca do hut i odlewni. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od grudnia 2013 r.

(ISBnews)