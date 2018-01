Advent International może przejąć wybrane aktywa Boryszewa i Impexmetalu - prasa



Warszawa, 12.01.2018 (ISBnews) - Fundusz private equity Advent International jest zainteresowany przejęciem wybranych aktywów Boryszewa i Impexmetalu, pracujących dla sektora motoryzacyjnego i przetwórstwa aluminium, wynika z nieoficjalnych informacji "Pulsu Biznesu".

"W trzech niezależnych źródłach udało się nam potwierdzić, że negocjacje weszły w finalną fazę. W styczniu miało się zacząć due diligence wybranych spółek, a gdy jego wynik będzie pozytywny, do transakcji dojdzie bardzo szybko" - czytamy w dzienniku.

Boryszew poinformował w środę, że powziął od współpracującego doradcy finansowego informację o wyrażeniu przez potencjalnego inwestora wstępnego zainteresowania istotnymi aktywami grupy z sektorów automotive oraz przetwórstwa aluminium. W związku z tym zarząd podjął decyzję o zamiarze uwzględnienia, w ramach przeglądu opcji strategicznych, scenariusza przewidującego ewentualne zbycie aktywów w tych sektorach oraz o przystąpieniu do wstępnych rozmów w przedmiocie ustalenia warunków, zakresu oraz trybu przeprowadzenia potencjalnej transakcji.

Z kolei Impexmetal poinformował, że otrzymał informację od Boryszewa o zainteresowaniu potencjalnego inwestora zakładem Aluminium Konin.

Grupa Boryszew specjalizuje się w produkcji komponentów do produkcji samochodów oraz przetwórstwie metali nieżelaznych.

Głównym przedmiotem działalności Impexmetalu jest produkcja walcowanych aluminiowych wysoko przetworzonych wyrobów płaskich. Od czerwca 1997 roku akcje Impexmetalu są notowane na warszawskiej giełdzie, a od 2005 roku wchodzi w skład grupy kapitałowej Boryszew.

