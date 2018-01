FM Logistic planuje zatrudnić 300 pracowników w Polsce w br.



Warszawa, 18.01.2018 (ISBnews) - FM Logistic chce zatrudnić w Polsce w tym roku 300 nowych pracowników, poinformował dyrektor zarządzający na Europę Centralną Piotr Sukiennik.

"W ub.r. zatrudnienie w FM Logistic wzrosło o 180 osób. W tym roku zaś planujemy zatrudnić ok. 300 nowych pracowników. Z uwagi na strategiczny interes firmy nie możemy się oprzeć, jak inne branże na obcokrajowcach, którzy przy prostych pracach nie stanowią 5% zatrudnionych. Pomimo presji na wynagrodzenia i brak kandydatów do pracy udaje nam się budować stabilny zespół, w którym średnia długość zatrudnienia wynosi 6 lat" - powiedział Sukiennik podczas konferencji prasowej.

Firma wraz ze wzrostem płac stara się podnosić produktywność stawiając na automatyzację, dodano.

"Jesteśmy m.in. pierwszą firmą logistyczną, która będzie wykorzystywać drony" - podkreślił Sukiennnik.

Firma rekrutuje zarówno osoby młode jak i starsze, podkreślono.

"Bazujemy na programie skierowanym do osób młodych, ale również osób 50+. Stawiamy na rozwiązania, które pozwolą nam zintegrować zespół i zachować jego stabilność" - podsumował Sukiennik.

FM Logistic zatrudnia w Polsce 3 tys. pracowników.

FM Logistic Polska to oddział międzynarodowego organizatora rozwiązań logistycznych. Swoją działalność w Polsce firma rozpoczęła w 1995 roku. FM Logistic Polska posiada 10 centrów logistycznych i zatrudnia ponad 3 tysiące pracowników, dysponuje łącznie ponad 550 tys. m2 powierzchni magazynowej oraz flotą ok. 2 tysięcy pojazdów. FM Logistic jest obecne na 3 kontynentach i w 5 strefach biznesowych (Europa Zachodnia, Europa Środkowa, Europa Wschodnia, Azja i Ameryka Łacińska). Obecnie operator zatrudnia prawie 24 000 pracowników i osiąga przekraczające miliard euro przychody (z czego 63% jest realizowane w skali międzynarodowej).

(ISBnews)